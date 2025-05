A través de un durísimo comunicado, el Partido Justicialista salió a rechazar “en forma categórica” el proyecto de Ficha Limpia, que el Senado se apresta a convertir en Ley. El principal partido de oposición calificó a esa iniciativa como un “nuevo intento de disciplinamiento” político que busca proscribir a Cristina Kirchner, y que es impulsado por parte de quienes “históricamente han legislado a espaldas del pueblo y al servicio del poder económico”.

“No hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”, sentenció el texto difundido por el PJ nacional, que enmarcó a esa iniciativa parlamentaria como parte de la “ofensiva” desatada contra la exmandataria.

Quienes promueven esa ley lo hacen porque “saben que Cristina no representa solo una candidatura” sino que “es sinónimo de un proyecto de país justo, inclusivo, con soberanía política, independencia económica y justicia social”.

“Representa la dignidad del pueblo trabajador y la memoria viva de las conquistas populares. Por eso la persiguen: porque no se entrega, porque no se arrodilla, porque no transa”, puntualizó la declaración.

El PJ, además, insistió en develar que esa iniciativa “no persigue otra cosa que proscribir” en lo inmediato a la exmandataria, pero posteriormente a todo aquel dirigente que represente los mismos intereses que la expresidenta y contra quien se desate una andanada judicial.

Precisamente, la cúpula del PJ dejó claro que Ficha Limpia es parte de “una persecución sistemática que lleva años” contra CFK y que comenzó con la aparición de múltiples “causas judiciales sin pruebas”.

Denunció que esas causas fueron encabezadas por “jueces y fiscales que jugaban al tenis o formaban equipos de fútbol con funcionarios del macrismo”, en alusión al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, que fueron parte de la causa Vialidad en la que Cristina fue proscripta de la vida política argentina.

“La sentencia arbitraria en la causa Vialidad fue parte de ese engranaje: una condena sin pruebas, sin garantías, sin verdad”, pero como “ese intento no alcanzó, ahora buscan revestir (la proscripción) de legalidad”, a través de Ficha Limpia.

El texto subraya, además, que tanto ese proyecto de ley como las causas judiciales contra la expresidenta son parte de un armado en el que también hay que contar el intento de asesinato contra ella.

Ese hecho “fue la expresión más brutal del odio alimentado durante años desde los medios hegemónicos, sectores del poder judicial y actores políticos que hoy impulsan esta ley”, dijo el PJ y denunció que, a más de dos años de ese hecho, “la Justicia aún no ha investigado a los responsables intelectuales”.

“Es la misma justicia que organizaba viajes secretos con los mismos medios de comunicación y los mismos empresarios a Lago Escondido; la que cajonea causas de lavado de dinero cuando involucran a los Macri, y que amenaza con el lawfare a quien se atreva a representar los intereses del pueblo”, cuestionó.