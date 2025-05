¿Con qué nos sentimos identificados? ¿Qué nos enamora de un personaje? Sobre esto debaten en “Club de Series” creado por docentes y estudiantes de la carrera Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Se trata de un proyecto multimedia que nació en 2021. En plena pandemia, encerrados, estos apasionados por las series se encontraban virtualmente una vez por semana para comentar lo que habían visto e intercambiar experiencias. Luego surgió la idea de hacer un podcast con las conversaciones. Cuando terminó la pandemia lo grabaron en el Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y actualmente van por la cuarta temporada que puede escucharse en spotify.

“Hablamos de series y las analizamos en base a ejes teóricos”, dicen los socios fundadores de este club, Hugo Berti, Ari Piccioni y Flor Kuchen y lo vinculan con sus roles docentes en el seminario “Análisis y crítica de series ficcionales” de la carrera Comunicación Social.

Tratan de salir del lugar común “me gusta” o “no me gusta”, entender por qué, qué lleva a engancharse o amar a un personaje, estudiarlo, sin perder el placer de ver una serie y compartir los sentimientos que genera.

El proyecto siguió creciendo con la producción de una revista digital: clubdeseries.com.ar que fue presentada en el 15° Foro Internacional de Periodismo Digital realizado el mes pasado en la Universidad Nacional de Rosario.

La idea nació a partir de una tesina de producción de Florencia Kuchen. “Arranqué como estudiante del seminario y me interesó seguir el proyecto, producir una revista digital para publicar análisis de series en distintos formatos”, cuenta. A partir de ahí se fue agrandando el club que actualmente tiene veinte miembros y muchos colaboradores docentes, no docentes y estudiantes.

La revista está compuesta de tres secciones: “Artículos” en los que se publican análisis y miradas sobre las series de ahora y de todos los tiempos. Dentro de estas producciones se incluyen los trabajos finales del seminario. Otra sección es “Críticas” que, a diferencia de la anterior, tiene un juicio de valor sobre la serie que puede ser actual o no, es decir que no se rigen por las tendencias. Y por último “No sé qué ver” que incluye recomendaciones.

A esto se suman los videoensayos que son ensayos audiovisuales sobre las series y los contenidos del podcast. Además, el club cuenta con un canal de youtube y redes sociales como Instagram, Facebook y Tik Tok.

En un año de circulación, la revista publicó 126 textos en todas las secciones, con una periodicidad de tres por semana. Y en tres temporadas de podcast, produjeron 37 episodios de media hora cada uno con un eje temático transversal a distintas series.

La cuarta temporada que se acaba de lanzar contiene diez episodios de 40 minutos con música original, en los que se analizan series que marcaron una nueva era, desde finales de los 90 hasta hoy como “Sex and the City”, “Los Sopranos”, “The Wire”, “Six Feet Under”, “Mad Men”, “Breaking Bad”, “Game of Thrones”, “Dexter”, “The Walking Dead”, “Haw I Met Your Mother”.

Asimismo, el equipo tiene una columna quincenal en el programa “Notas de Papel” de Radio Universidad, los viernes a las 14.30. En este caso, los comentarios se vinculan con alguna problemática de la actualidad y ese contenido también está disponible en la revista digital.

Desde el año pasado, Club de Series se consolidó como grupo de estudio sobre narrativas ficcionales seriadas de televisión del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política de la UNR.

Dale play

“Hay series que me gustan tanto pero tanto que necesito verlas más de una vez. Esa motivación, a veces sin explicación, me lleva a darle play de nuevo a episodios sueltos o a temporadas completas que me movilizan sensaciones de placer inimaginables”, expresa Ari Piccioni en el último artículo publicado en la revista bajo el título “Otra vuelta”.

“Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”, reza una canción. Ya sean clásicos o series nuevas, volver a visitar escenas, personajes e historias conocidas dan una segunda vuelta a lo que experimenté la primera vez que las vi”, continúa. “Un día, conversando en el Club, opinábamos sobre si hay tiempo suficiente para ver todo lo que quisiéramos o si teníamos que elegir para hacerle lugar a cosas nuevas…la respuesta a la que llegamos es que nunca alcanzamos a ponernos al día”

Entre las críticas, Hugo Berti escribe una sobre la serie argentina “Bellas Artes” bajo el título “Caricaturas de la cultura progresista”: “Las secuencias de Bellas Artes encadenan expresiones reconocibles de la hegemonía cultural del progresismo. La caricaturización de los rasgos más polémicos de este clima de época y el señalamiento de sus contradicciones se hace desde una mirada al mismo tiempo ligera y profunda, que tiene en el humor inteligente una coartada para no asociarse a discursos reaccionarios”.

“La comedia en Bellas Artes funciona sin ofender ni a izquierdas ni derechas porque tiene los atributos del chiste que se ríe de uno mismo, un lugar donde nos reconocemos socialmente como sujetos y objetos de la comicidad. La serie podría provocar interpretaciones ideologizadas de exaltación u oposición, pero se harían al margen de las intenciones críticas autorreflexivas que subyacen en su narrativa”.

En la sección “No sé qué ver”, la estudiante Denise Carbajo, publica recomendaciones bajo el título “Cualquier parecido con lo real”. Se trata de biopics, recreaciones de crímenes, representaciones de personas como personajes y reproducciones de momentos históricos. Estas series adaptan hechos reales con recursos de la ficción que sirven para la narración serial. Entre ellas comenta: Cris Miró: Ella, Poco ortodoxa, Inconcebible y Alias Grace.

Más información en clubdeseries.com.ar