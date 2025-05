Desde Ciudad del Vaticano

El papa León XIV recibió este lunes en el aula Paulo VI del Vaticano a unos 5.000 periodistas de 138 países, que vinieron a Roma para cubrir el funeral de Papa Francisco y la elección del nuevo Pontífice, a los que dirigió un muy interesante mensaje para que ellos sean también constructores de paz.

León XIV pidió a los periodistas que lleven adelante un modo de comunicación distinto, “que no busca el consenso a toda costa, que no usa palabras agresivas, que no abraza el modelo de la competición, que no separa jamás la búsqueda de la verdad, del amor con el que debemos buscarla”.

“La paz comienza en cada uno de nosotros -subrayó-, en el modo en cómo miramos a los otros, escuchamos a los oros, hablamos de los otros. Y en este sentido, el modo cómo comunicamos es de fundamental importancia: Debemos decir NO a la guerra de las palabras y de las imágenes, debemos rechazar el paradigma de la guerra”.

Y luego expresó su solidaridad y de toda la Iglesia con los periodistas arrestados por haber tratado de contar la verdad, y pidió su liberación. “La iglesia reconoce en estos testigos -pienso en los que cuentan la guerra a costo de la propria vida- el coraje de quien defiende la dignidad, la justicia, el derecho de los pueblos a ser informados, porque sólo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres -enfatizó-. El sufrimiento de estos periodistas encarcelados hace un llamado a la consciencia de las naciones y de la comunidad internacional, a todos, para cuidar el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa”.

Según Reporteros sin Fronteras en este momento hay 567 trabajadores de la información, de los cuales 532 periodistas, actualmente encarcelados en el mundo. En China son 114, Birmania 62, Rusia 52, Bielorrusia 49, Vietnam 38, Israel, Irán y Azerbaiyán 26 cada uno. Pero también hay mujeres periodistas detenidas: 11 en China, 12 en Rusia, 11 en Bielorrusia y Azerbaiyán, 8 en Birmania, sólo por mencionar algunos países.

Papa León, que agradeció a los periodistas todos los esfuerzos que hicieron para cubrir la Semana Santa, el dolor por la muerte de papa Francisco y el cónclave que lo eligió como Papa, recordó que “vivimos tiempos difíciles para recorrer y contar, que representan un desafío para todos nosotros y al cual no debemos escapar”. Y les pidió “no ceder jamás a la mediocridad” porque “no puede existir una comunicación y un periodismo fuera del tiempo y de la historia”.

Uno de los desafíos más importantes de hoy, añadió, es “promover una comunicación capaz e salir de la ‘Torre de Babel’ en la cual a veces nos encontramos por la confusión del lenguaje sin amor, a menudo ideológico y sectario”, dijo el Papa refiriéndose al mito de origen bíblico de la Torre de Babel que alude a la arrogancia del hombre. “Por lo cual, para vuestros servicios son importantes las palabras que usan y el estilo adoptado” porque “la comunicación no es sólo trasmisión de informaciones, sino la creación de una cultura, de ambientes humanos y digitales que sean espacio de diálogo y de debate”. Y mirando hacia la evolución tecnológica, León XIV destacó la importancia de “responsabilidad y discernimiento” para usar la inteligencia artificial y otros instrumentos a fin de que puedan producir “beneficios para la humanidad”.

Desarmar las palabras

Al concluir, el Papa recordó palabras del Papa Francisco en su último mensaje para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: “Desarmemos la comunicación de todo prejuicio, rencor, fanatismo y odio. Purifiquémosla de la agresividad” (...) Sirve una comunicación “capaz de escuchar, de recoger la voz de los débiles que no tiene voz. Desarmemos las palabras y contribuyamos a desarmar la Tierra”.

León XIV terminó subrayando además: “Una comunicación desarmada y desarmante -como la propuesta de paz que hizo el primer día que apareció en el balcón de la basílica de San Pedro- nos permite compartir una mirada distinta sobre el mundo y reaccionar en modo coherente con nuestra dignidad humana. Ustedes están en la primera línea para narrar los conflictos y las esperanzas de paz, las situaciones de injusticias y de pobreza, y el trabajo silencioso de tantos que lo hacen por un mundo mejor. Por eso les pido que elijan con consciencia y coraje el camino de una comunicación de paz”.

El Papa comenzó su discurso, diciendo algunas palabras bromeando en inglés. “Buenos días y gracias por esta magnífica acogida. Algunos dicen que cuando los aplausos aparecen al principio, no significan mucho. Si ustedes están todavía despiertos al final y quieren aplaudir...Muchas gracias!”

Curiosamente el mensaje del Papa, difundido en inglés, francés e italiano, no fue difundido en español, cosa que era normal durante el papado de Francisco.

Por otra parte se supo que hoy León XIV tuvo una conversación telefónica con el líder de Ucrania, Volodymyr Zeleski, quien le agradeció sus pedidos por la paz y lo invitó a visitar Ucrania.

La prensa

Acceder a la audiencia papal no fue simple para la prensa. La cita era a las 8 de la mañana en la puerta de ingreso de Ciudad del Vaticano, a la izquierda de la columnata de Plaza de San Pedro, que conduce directamente al Aula Paulo VI. Y poco antes de las ocho, la fila multitudinaria de la prensa para entrar, era larga unos 150 metros por los menos. Y luego había que pasar todos los controles de seguridad. Pero lo extraño fue que la audiencia debía comenzar a las 11 de la mañana por lo cual hubo que esperar dentro de la sala una hora y media.

Los aplausos de los miles de periodistas, fotógrafos y camarógrafos presentes interrumpieron varias veces el mensaje del Papa. La prensa interrumpía cuando escuchaba las frases muy significativas para el periodismo.

Después del mensaje, León XIV se acercó a saludar a muchos de los periodistas que estaban en las primeras filas y luego pasó por un pasillo central, siempre saludando, hasta salir del Aula Paulo VI.

Mientras lo saludaban, algunos periodistas le hacían preguntas, como unos estadounidenses que le preguntaron cuándo iría a a Chicago, a cuya Catedral, dijeron, está yendo ahora mucha más gente que antes. “¿Irá pronto?”. “No creo”, respondió el Papa, “No pronto”. Otro le preguntó cuál era su mensaje para Estados Unidos. “Tengo muchos”, respondió León.

Sabiendo que es un Papa que ama el tenis, otros periodistas que lo saludaron le propusieron que si quería jugar un doble con ellos, estaban dispuestísimos. El Papa sonrió y bromeó: “Puede ser pero no lleven a (Jannik) Sinner", haciendo un juego de palabras con el apellido del famoso campeón italiano de tenis que en inglés significa "pecador".

Una periodista peruana le regaló una bufanda de alpaca hecha por indígenas del país. El Papa se la puso y aceptó sacarse una foto con la periodista, dado que como se sabe, León XIV se siente mitad peruano mitad estadounidense por todos los años que vivió y trabajó en el país latinoamericano. Y le dijo a la periodista: “Esperen pronto noticias mías sobre Perú”. Por otra parte, hoy trascendió que el Papa Prevost eligió al peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga, de 36 años, como su secretario personal. Rimaycuna es originario de Chiclayo, la diócesis peruana tan querida por el pontífice.

Una periodista mexicana que dirige un grupo whatsapp de colegas vaticanistas, le dijo que “los vaticanistas quieren ser sus aliados y compañeros de viaje y que si un día está dispuesto, a mis colegas les gustaría que los escuchara”.

El otro momento muy importante que tiene previsto el Papa en su agenda de esta semana es la misa de “Comienzo del Ministerio Petrino del obispo de Roma León XIV” que se celebrará en la Plaza de San Pedro el próximo domingo a las 10 de la mañana hora italiana.