En la última semana de campaña de las elecciones porteñas, la guerra entre Javier Milei y Mauricio Macri recrudeció. El presidente volvió a la carga y acusó al líder del PRO de tener un pacto secreto con Cristina Fernández de Kirchner. "Hicieron un acuerdo para ensuciarme a mí", aseguró Milei, quien dijo que es mentira que haya llamado a Carlos Rovira, hombre fuerte de Misiones, para pedirle que los dos senadores de esa provincia cambiaran los votos a último momento. La candidata del PRO, Silvia Lospennato y Macri le contestaron: este último le dijo que está "alucinando". El problema que sigue teniendo Milei es que los misioneros siguen abriendo la boca y dejándolo en offside. Por caso, el ministro de Economía de esa provincia salió a aclarar que no tienen ninguna simpatía por la ex presidenta y que la votación la hicieron para frustar una jugada de Macri y "darle gobernabilidad a Milei". A confesión de partes...

La última semana de una elección donde el PRO y La Libertad Avanza se juegan todo para ver quién se queda con el electorado porteño no iba a ser fácil. Pero comenzó con un tendal de acusaciones cruzadas, que vienen desde la derrota de Ficha Limpia de la semana pasada sin desescalar un segundo. "Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. No estaban los votos. ¿Voltearon Ficha Limpia? Está bien...Yo voy a volver a la carga”, aseguró el presidente, quien negó haber hecho un llamado para pedirle a Rovira que cambiaran en voto sus senadores. "Es una burda mentira. Los periodistas son una máquina de mentir", afirmó Milei sobre esa versión, que habría sido transmitida por Rovira a sus dirigentes el viernes pasado.

Incluso, Milei le dio su celular a la entrevistadora Mariana Brey para que lo revisara y viera si había alguna llamada a Rovira. "Revisá mi teléfono. Revisá todo lo que quieras. Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. No hay ningún llamado de Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos”, afirmó Milei como si, en caso de ser real, esa llamada no podría haberse hecho desde otro teléfono.

"Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí", se quejó sobre Ficha Limpia. “Me rompí el alma con ese proyecto, le corregí los errores de Lospennato”, afirmó sobre la autoría del proyecto. “Yo le puse el cuerpo a ese proyecto, yo lo mandé a extraordinarias, yo logré que lo sacaran en Diputados”, enumeró sus logros.

Misioneros sin coaching

El principal problema que viene teniendo Milei para vender su versión de los hechos reside en Misiones. Si bien la versión de que Rovira había admitido que el cambio de voto fue a pedido de Milei se basa en una reconstrucción que hizo en un encuentro frente a un número importante de dirigentes, los dirigentes del PRO usaron los titulares para zanjar la discusión sobre quién era el responsable de que no haya salido Ficha Limpia.



No obstante, el luens salio a hablar el primer funcionario que responde a Rovira. Y no ayudó a Milei con lo que dijo. El ministro de Economía de Misiones, Adolfo Safrán, elogió "la visión estratégica de Carlos Rovira para leer el escenario político real y, con una intervención quirúrgica y trascendente, dar gobernabilidad al proyecto de Milei y a su vez exponer la fragilidad de viejas expresiones políticas en decadencia”. Si bien no se metió en el tema de los llamados o no llamados, quedó claro que habla de haber beneficiado al Gobierno.



“Frente a esta operación de Mauricio Macri, que con la Ley de Ficha Limpia buscaba en un mismo movimiento proscribir cualquier candidatura de Cristina Fernández y a la vez posicionar a su candidata –Silvia Lospennato, autora del proyecto– en la contienda legislativa de la ciudad de Buenos Aires, la inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento lo que implicaba ser una jugada del macrismo para marcarle la agenda al Gobierno Nacional y continuar profundizando su grieta con el kirchnerismo”, afirmó Safrán.



El funcionario desbarató las versiones de que el acuerdo de Rovira habría sido con la ex presidenta, versiones que el vocero Manuel Adorni seguía intentando instalar: “Pero tampoco fue por simpatía hacia Cristina Fernández, que recordemos ordenó intervenir el PJ local porque estaba adherido al Frente Renovador, algo que manifiesta claramente que no se trató de una operación con ese sentido”. “En las próximas elecciones, con Mauricio Macri y Cristina Kirchner habilitados ambos para competir, será la sociedad misma con su voto –no el Poder Judicial– quien exprese la depuración necesaria de estos liderazgos y la voluntad de mirar hacia el futuro dejando de lado expresiones políticas que, en su agonía, ya no son más que personalismos sin proyecto”, consideró Safrán

El funcionario misionero cuestionó a los macristas porque "en sus 17 años de gobierno, nunca impulsaron una Ley similar en la ciudad de Buenos Aires”. Precisamente el mismo argumento que usó Milei. No está claro si el funcionario misionero se dio cuenta que no lo está ayudando al presidente a despegarse.



Alucinante

Volcados a la última semana de campaña, el PRO salió a responderle a Milei como parte de una estrategia que ya venían desarrollando: culparlo por Ficha Limpia. Como cabeza de lista y una de las autoras del proyecto, Lospennato fue la encargada de volver a dirigirse a Milei: “Señor Presidente, la ficha limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en la Argentina en el año 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde ese momento. La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada”, comenzó Lospennato. "Lo que sí era suyo era la responsabilidad que saliera la ley. Y no salió", le retrucó.



"Yo le creí. Muchos le creímos. Pero hay algo que es peor que mentir, que es creerse las propias mentiras. “Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino”, sentenció la candidata.

Para dejar las sutilezas, Macri intervino directamente para decirle a Milei que alucina: "Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita", le contestó el ex presidente.