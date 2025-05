“Pido disculpas a todos los uruguayos en nombre de los argentinos. Los argentinos no somos así, somos personas respetuosas, incluso con los que pensamos diferente, que no es mi caso con el Pepe”. Las disculpas públicas de Ricardo Alfonsín sucedieron en Uruguay a las que ya había expresado el gobernador Axel Kicillof, quien también dijo sentirse avergonzado.

Se refirieron así al lamentable retuit del Presidente tras la muerte de Pepe Mujica: "Sencillamente, no se puede rendir honores a quien ejerció la violencia política hasta su grado máximo: el homicidio individual y artero". "Es muy difícil volver de declaraciones como esas. Son realmente incomprensibles", lamentó Alfonsín.

“La ley nos obliga a ser austeros, a ser humildes, a ser ejemplares, a no ser materialistas, a no ser demagogos, a no ser egoístas. Pepe era un ejemplo en ese sentido. Y no sólo ustedes los van a extrañar, lo vamos a extrañar nosotros” sostuvo el actual candidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la DemocraciaAlfonsín. Estuvo acompañado por el dirigente César Martucci y saludó a la esposa de Mujica, Lucía Topolansky, al presidente Yamandú Orsi y su vice Carolina Cosse.