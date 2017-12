A pesar de ser la primera minoría con 107 diputados, el oficialismo tiene la certeza de que esta tarde sumará los 22 apoyos que le hacen falta para tener quórum y aprobar la cuestionada reforma previsional. Esos votos provendrían de un sector del interbloque Argentina Federal integrado por 35 diputados, la mayoría de ellos de extracción peronista y con fuerte dependencia de la voluntad de los gobernadores que cerraron el pacto fiscal con el Gobierno. El arco opositor que anticipó que votará en contra, por el momento suma 126 legisladores.

“El Gobierno tiene los votos. Si no, no se hubiera arriesgado a todo esto”, elucubró el diputado Facundo Moyano del Frente Renovador, uno de los bloques que rechazará el proyecto impulsado por el macrismo. Hasta ahora no todos los legisladores que votarán en contra, están dispuestos a no bajar al recinto para que fracase tratamiento por falta de quórum. Quienes se sienten en sus bancas le allanarán el camino al Gobierno por más que luego su voto sea negativo

En el interbloque Argentina Federal, los provenientes del Bloque Justicialista, de Diego Bossio, votarán en contra. También los que responden al gobernador de La Pampa, Carlos Verna. No obstante, los bloques peronistas de Córdoba, Tucumán, Misiones y Santiago del Estero levantarían la mano por la positiva.

Por la negativa también lo harán el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, la izquierda, Libres del Sur y el Movimiento Evita. En la vereda cercana al macrismo, los cuatro que responden a Martín Lousteau anticiparon que votarán en contra, pero le darán quórum.