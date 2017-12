“Para entender el falso quorum de hoy por dos minutos vean la filmacion de la HCD desde las 14.32.Veran como sale corriendo hacia arriba el jefe del PRO y al minuto hay 129 presentes. Dos diputados de Capital que no habian jurado se sentaron. Truchada”. Con este tuiteo, Felipe Solá tendió un manto de sospecha sobre la sesión en la que Diputados iban a tratar la reforma previsional.

Por Twitter, Graciela Camaño, titular de la bancada de 1País que también integra el ex gobernador bonaerense, afirmó que “La sesión de hoy NO TUVO QUÓRUM y sentaron 2 diputadas q no habían jurado”.

Más tarde circularon los nombres de quienes se habrían sentado en bancas que no les pertenecían. Al parecer, fueron Jorge Enríquez y Patricia Holzman. Ambos integraron la lista encabezada por Elisa Carrió en octubre. Enríquez, actual subsecretario de Justicia de la Ciudad, ocupaba el noveno en la boleta y podría reemplazar a la impugnada Joana Pecetti, denunciada por su ex marido de abuso infantil, mientras que Holzman, jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente, aparecía en el onceavo lugar.

Holzman sólo podría ser diputada si dejase su banca alguno de los ocho legisladores de la boleta oficialista electos en octubre. El caso denunciado esta tarde remite al famoso “diputrucho” de marzo de 1992, con el que el menemismo consiguió quórum para aprobar la privatización de Gas del Estado.