Las centrales obreras de Colombia anunciaron un "gran paro nacional" los días 28 y 29 de mayo para rechazar la decisión del Senado de tumbar la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, con la que buscaba reformar el sistema laboral del país.



"Estamos proponiendo la realización de un gran paro nacional la realización de un gran paro nacional de 48 horas, los días 28 y 29 de mayo (..) Creemos que ahí debe concentrarse el mayor esfuerzo inmediato sobre esta situación", dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, durante una cumbre en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá.



El encuentro, autodenominado 'Cumbre Social, Política y Popular', reunió a organizaciones sindicales, sociales, académicas, indígenas, afrodescendientes y campesinos en respuesta al rechazo del Senado, la semana pasada, a la convocatoria de una consulta popular sobre la reforma laboral.



Esta fue una de las mayores derrotas políticas de Petro, quien calificó de "fraude" la decisión del pleno de esa cámara legislativa y llamó a las organizaciones sociales a manifestarse y decidir el "siguiente paso". La reforma laboral incluye temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud —incluidos los dolores menstruales—, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización, entre otros.

En la cumbre de este lunes participó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien declaró que la reforma laboral es "el resultado de lo que ha demandado la sociedad colombiana tras luchas históricas".



"Vamos a hacer una movilización social y esa movilización también tiene expresiones específicas y concretas en cada uno de los territorios", dijo el presidente de la CUT. El dirigente sindical afirmó que existe "una indignación cada vez mucho más profunda por parte del pueblo en general frente a las afrentas, desafíos y fraude que especialmente la casta oligárquica en el Senado ha venido realizando contra las reformas sociales del cambio".

Este paro, dijo, contará con cuatro "grandes caravanas" hacia las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, las principales del país.



Petro: "Si toca ir a huelga indefinida, el presidente se pondrá al lado del pueblo"

El presidente de Colombia afirmó este martes que la discusión sobre la convocatoria a una consulta popular para destrabar sus reformas se dará en "la lucha popular" y aseguró que apoyará una huelga indefinida.

"Si toca ir a huelga indefinida (...) el presidente se pondrá al lado del pueblo y si me van a echar por ello estallará la revolución en Colombia porque no vamos a arrodillarnos", declaró Petro ante miles de personas que acudieron a su llamado y se congregaron en el Paseo Bolívar de la ciudad caribeña de Barranquilla.

Allí, el mandatario había convocado a un 'cabildo abierto', un espacio de participación ciudadana contemplado en la Constitución colombiana que permite dialogar sobre temas de interés público, aunque sus conclusiones no sean vinculantes.

"No hemos pedido nada que no sea normal en el mundo, no estamos siendo exagerados ni radicales. Yo no estoy pidiendo el socialismo, aunque quisiera (...) aquí solo queremos la dignidad del pueblo trabajador", dijo Petro durante su discurso de más de 40 minutos, que comenzó varias horas después de lo previsto y tras una ofrenda floral en homenaje al libertador Simón Bolívar.