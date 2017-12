Anoche en Buenos Aires, como cierre del ciclo Ruido en El Cultural San Martín, Jeremy Gara presentó su primer álbum solista, Limn, lanzado el año pasado y enmarcado en la música electrónica experimental. Pero no es el único de los integrantes de Arcade Fire que decidió probar suerte fuera del proyecto grupal. El baterista fue el último que se animó a hacerlo, secundando a Richard Reed Parry, Tim Kingsbury y William Butler. De todos ellos, el hermano menor de Win es el que se mantuvo en el trajín cancionero, aunque no escribió ninguna letra para el grupo. “Win y Régine son los que componen para Arcade Fire, por lo que me siento como un elemento de equilibrio en la banda”, describe el artista que, luego de que casi sucediera en la Argentina, finalmente vino al mundo en Texas. “Mi proceso creativo es más experimental. Si bien mi música tiene mucha influencia del heraldo norteamericano, desde Bruce Springsteen hasta Joni Mitchell, me siento un norteamericano haciendo música”. Hasta la fecha, el multiinstrumentista, que ingresó en la agrupación de Montreal poco antes de que grabara Funeral, tiene dos discos solistas: Policy (2015) y Friday Night (2016), en vivo. Además, fue nominado al Oscar en 2013, en la categoría de “Mejor banda de sonido”, por su trabajo en la película Her.