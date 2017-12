Después de regresar el año pasado a la oferta festivalera argentina, el BUE afinó la puntería en 2017 y, nuevamente con Tecnópolis (J.B. de la Salle 4365) como sede, optó por una programación que apunta a la novedad y a la contemporaneidad. Si su primera fecha, hoy desde las 16.30, tiene en Arcade Fire su acto central, también cuenta con una de las revelaciones del indie de esta temporada: los oníricos y románticos Cigarettes After Sex. A ellos los secundan el extraño tándem entre el hacedor de hits milénicos Mark Ronson y Kevin Parker, líder de Tame Impala, la banda icónica del hipsterismo. El artista insignia del indie argentino, El Mató a un Policía Motorizado, presentará a lo grande los temas de su nuevo álbum, La síntesis O’konor. Además de ellos, la fecha la definen el legendario tándem downtempo Thievery Corporation, los post house Hercules & Love Affair, la vuelta de Brazilian Girls, los rockeros Stone Giant y Parque Cours, y los locales 107 Faunos y Silvestre & la Naranja.

Al igual que hoy, el evento se debatirá mañana en dos escenarios (el Fiesta Arena y el Heineken Stage), y abrirá sus puertas también a las 16.30. Una vez que los argentinos Eric Mandarina y Las Ligas Menores acaben sus shows, la colombiana Kali Uchi arremeterá con su artillería de doo wop, soul e indie pop, dándole paso al rapero del festival, Vince Staples, y al hijo de una de las leyendas del punk y de la new wave británica: Baxter Dury. A continuación, se vendrá una de las apuestas del BUE: Perras on the Beach, banda que mendocina que revolucionó al indie argentino en 2017, haciendo la previa de las estrellas de la noche, Gorillaz. El proyecto electrónico y urbano encabezado por Damon Albarn debutará en el país, tras años de espera, con una de las puestas en escena más impactantes que se hayan visto en los últimos tiempos y con un álbum nuevo, Humanz. Pero la fiesta no termina ahí, sino a la medianoche en Niceto Club, donde uno de los cantantes invitados del colectivo multicultural, Su Santidad del rap Maseo, brindará un DJ set en el que seguramente no faltarán sus amigos.