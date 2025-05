La legisladora porteña electa por el PRO Rocío Figueroa adjudicó la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de la Ciudad de Buenos Aires a que el espacio presidido localmente por Karina Milei es el que “mejor representa el cambio”.

En diálogo con la 750, Figueroa señaló que hay que “reconocer” y tener “humildad”, ya que LLA viene teniendo “un buen trabajo” en el plano económico a nivel nacional.

“Con lo que nos tenemos que quedar es que La Libertad Avanza logró representar mejor el cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que tenemos que tener la humildad suficiente como para decirlo”, afirmó.

“Esta elección se nacionalizó. Cuando se nacionalizó, ganaron ellos, porque la gente evaluó el rumbo que viene trazando el presidente y el Gobierno en la economía”, agregó la flamante legisladora.

Por otra parte, Figueroa atribuyó la baja participación electoral a que la población nota que la política se pelea entre ella y “hace tiempo no le habla a la gente”.

“La mitad de la Ciudad de Buenos Aires no fue a votar, y ese fue el mensaje más importante. Mientras la política se está peleando, la gente no está yendo a votar. No es una cuestión de colores, sino que hay que trabajar para dar lo que la gente necesita y ese es el rumbo económico que viene tomando el Gobierno nacional”, sostuvo.



“Creo que hace tiempo la política le habla a la política y no a la gente, y la política es servicio. La gente quiere respuestas. De ese 50% probablemente haya una parte que acompañe a la centroderecha y otro a la centroizquierda. Todos los espacios tenemos que hacer esta reflexión, que no es una reflexión partidaria sino política. Hoy me toca ser legisladora electa y tengo que, sobre todo, escuchar a la gente, independientemente de a quién votan. La política tiene que recordar que es servicio para la gente”, cerró.