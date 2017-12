A raíz del paro anunciado para el día de hoy por el Sindicato de trabajadores municipales, como así también a la convocatoria lanzada por la CGT y las CTA (medida finalmente depuesta), distintas actividades culturales fueron suspendidas y reprogramadas. En ese contexto, se anunció la cancelación de la presentación de Vocal Angeluz en Plaza Ovidio Lagos, del Ciclo Profesionales en Sociedad Mutual de Empleados Públicos, del recital de la Orquesta Retorno de Tango en Centro Cultural Fontanarrosa y del concierto que la Sinfónica Provincial de Rosario brindaría en el Monumento a la Bandera, función gratuita que se llevará a cabo mañana a las 21.

Además, también comunicó la suspensión de su función la murga feminista Modestia Aparte, que esta noche debía presentar su Dvd Desencantadas . El show se reprogramó para el sábado 30 de diciembre (las entradas mantienen su validez, y quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero). "Lamentablemente tenemos que reprogramar, porque además en este contexto político y social, para una murga militante presentar el Dvd sería un contrasentido. Nuestra militancia no nos permite hacer este tipo de cosas, no sería coherente", explicó la directora Andrea Andrés.

En tanto, al cierre de esta edición estaban confirmados los shows de Mamita Peyote (a las 22 en Mcnamara, Tucumán 1016), Carmina Burana (a la misma hora en Pugliese, Corrientes 1530) y Punk Rock Social Club (21.30 en Floyd, Dorrego 1362).