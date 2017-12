Es testigo y también acusada

La ex secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, Ana Viglione, declaró en el juicio a la banda de Los Monos y se desvinculó de los policías de la ex División Judiciales, que investigó al clan. Se trata de la ex funcionaria imputada en el Ministerio Público de la Acusación, en mayo pasado, por el delito de falso testimonio agravado, por su declaración en la causa contra la banda de barrio Las Flores. Antes de que Viglione entre a la sala, se conoció que el MPA presentó acusación en su contra, con un pedido de pena de tres años de prisión y el doble de inhibición para cargos públicos. La misma suerte corrió quien era su segundo en la secretaría, Andrés Ferratto. La causa en su contra se inició a instancias del juez Juan Carlos Vienna, cuando advirtió falsedades en ambos testimonios, en relación a órdenes impartidas a su subalterno Gustavo "Gula" Pereyra, que está entre los 25 imputados por asociación ilícita con la familia Cantero.

Antes de declarar Viglione, las partes debatieron sobre un escrito que ella misma presentó para no testimoniar. Si bien la Fiscalía y el abogado de Pereyra, Alberto Tortajada, desistieron de la testigo (este último para que no se autoincrimine ante el avance de la causa en su contra), el presidente del Tribunal, Ismael Manfrín consideró que debía declarar. Fue el abogado Fausto Yrure quien hizo las preguntas.

Cuando se sentó frente a los jueces Manfrín, María Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga, Viglione se presentó como policía "retirada". En el testimonio, desmintió el contenido de una escucha entre los ex policías de la División Judiciales, Ariel Lotito y Cristian Romero. Se trata de una llamada por la que le consultó el abogado Fausto Yrure. Aunque no le permitieron reproducir el audio, el defensor detalló el contenido de esa conversación entre Lotito y quien era su jefe en la disuelta división. "Lotito le comenta (a Romero) de una reunión en Santa Fe con la cúpula provincial en la que le dice que él estaba muy bien visto, supuestamente para un ascenso; y le dice: `La que te está matando es Viglione, con patadas al pecho'. Y la hicieron callar en la reunión. Le dijeron que no tenía por qué opinar", resumió Yrure y le preguntó a la mujer si era cierto ese suceso. "No recuerdo que eso haya pasado. Eso de hacerme callar no me ha sucedido en ningún ámbito, cuando hablo lo hago con fundamento". Yrure insistió: "Incluso, Lotito alude al propio ex gobernador (Antonio Bonfatti)". Pero Viglione volvió a negar: "No recuerdo eso y de todas las veces que tuve reuniones de gabinete, jamás ningún superior me hizo callar; pero tampoco es ésa la dinámica, sino que se debate", aseguró. "¿Tampoco le pidieron opinión de Romero?", agregó el letrado. "No, no es de mi incumbencia", respondió.

Antes, le preguntaron si conocía a los policías de la División Judiciales. "Con Romero no nos cruzamos profesionalmente. El venía de la Dirección de Drogas". A Luis Quevertoque lo conoció en la escuela de cadetes, donde ella trabajó y él era cadete. También dijo haber sido "compañera de promoción" de Raúl Saccone. A Lotito dijo que solo lo conocía "de nombre". Yrure indagó: ¿Tuvo alguna discordancia con el personal de esa brigada?". "Ellos no dependían de nosotros, así que no teníamos vínculo", cerró.

Quien desistió de hacerle preguntas fue la defensa del policía Pereyra, ya que anteayer fueron notificados de que Viglione y Ferratto fueron acusados por el fiscal Aníbal Vescovo. Ante ello, no querían que corriera riesgo de autoincriminarse, para no hacer caer la causa en su contra. Esa investigación fue impulsada por el juez Vienna, tras una declaración de su subalterno, Pereyra, imputado en el juicio como parte de la asociación ilícita. Cuando lo arrestaron, el policía se defendió con el argumento de que cumplía órdenes para hacer investigaciones de narcotráfico. Viglione y Ferratto lo negaron. Sin embargo, las pruebas aparecieron en la computadora de Pereyra: casi una veintena de correos electrónicos validaron los dichos del subalterno; y ambos jefes fueron imputados en mayo de este año.

Ahora, el MPA presentó acusación, con pedido de pena de 3 años de prisión, para ir a audiencia preliminar del juicio oral.

Gula. Pereyra fue detenido luego de que su nombre fuera mencionado entre las escuchas a la banda. Si bien luego del incidente con sus jefes, el juez Vienna lo desvinculó, la Fiscalía apeló y el camarista Daniel Acosta revocó el sobreseimiento; luego, la ex jueza Alejandra Rodenas lo envió al juicio donde está sentado por estos días, por el supuesto aporte de información reservada a la banda. En tanto, el policía es querellante de la causa contra sus jefes.

Esposa. Una de las testigos de ayer fue una policía que declaró sobre informes emitidos por el 911, ya que en 2013 era la responsable. Aunque no quedó claro el contenido de los informes que le hizo reconocer Fiscalía, sorprendió la respuesta de la mujer a una pregunta de las defensas. "¿Conoce al policía Luis Quevertoque?", le preguntó el abogado Rodrigo Mazzuchini. "Sí, es mi esposo", dijo la oficial sobre uno de los efectivos que investigó a la banda.

Pruebas. Quien no estuvo ayer en la audiencia fue Lorena Verdún. La mujer -imputada en la causa- se presentó en el despacho de la fiscal Cristina Herrera, quien la citó tras su declaración de la semana pasada, cuando dijo que tenía "pruebas de que Luis Paz mandó a matar" al padre de sus hijos Claudio "Pájaro" Cantero. Herrera es la encargada de esa causa, que el año que viene llegará a apelación, tras la absolución de cuatro imputados.