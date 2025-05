En medio de una nueva ola de represión de las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich, luego que un fotógrafo y camarógrafo de 28 años fuera atacado por la Gendarmería Nacional en el día de ayer en el Congreso, un colega camarógrafo del canal de noticias IP relató también su calvario que quedó registrado este miércoles.

“Estaba haciendo la toma del fotógrafo que lo tenían en el piso con una rodilla en la espalda. Seguí ese traslado y cuando llegué a un vallado de la policía, salió un efectivo y me tiró gas pimienta en los ojos para que no siguiera mi camino”, recordó el camarógrafo José Mourazos en diálogo con la 750.

“Anteriormente a eso Gendarmería nos encerró a mí y a la periodista que me acompañaba y nos hizo un círculo para que no podamos seguir caminando y no podamos mostrar las imágenes”, agregó.

En ese momento, Mourazos fue asistido por sus compañeros de la señal de noticias IP. En las imágenes transmitidas en vivo se observa a la movilera Ayelén Berdiñas ayudando al camarógrafo. "No puedo respirar", llegó a decir en vivo.

“Por 40 minutos no pude abrir los ojos y después fui a una guardia para que me hicieran un lavaje. No podía ver ni respirar porque fue como un chorro de agua a medio metro de la cara. Me tiró a mí para que no siguiera, no a otra persona”, denunció.

“A un compañero de LN+ también lo tiraron al piso y lo patearon. Tengo la sensación de que nos querían apartar de ese grupo, porque en un momento Gendarmería avanza para sacarlos y quería que nosotros no mostráramos las imágenes. Se está poniendo cada vez más pesado, porque ayer estaban todas las fuerzas juntas, ni en un Boca-River vi a tantos policías juntos”, advirtió.



“Los jubilados siempre están tranquilos, pero siempre hay infiltrados que van al choque con la policía para que se haga ese desmadre”, cerró.