La directora de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec renunció en medio de una disputa con las autoridades del organismo. La responsable del relevamiento fundamental para las estimaciones de pobreza, empleo, informalidad, distribución del ingreso, Cynthia Pok, dejó su cargo el miércoles por la noche. El alejamiento de la funcionaria se conoció horas después de la publicación de los datos de la desocupación correspondientes al tercer trimestre de 2017, que ascendieron al 8,3 por ciento. Diferencias por el resultado de las mediciones en San Juan terminaron por desencadenar el alejamiento de Pok del organismo conducido por Jorge Todesca. La desocupación en la provincia cuyana trepó 87 por ciento al pasar de 4,8 a 9,0 por ciento en un año. La ahora ex funcionaria es Secretaria de Formación de la CTA Autónoma y había ocupado el cargo al que renunció hasta 2007, cuando fue desplazada. La técnica había sido reincorporada por el Gobierno de Mauricio Macri para garantizar la “credibilidad” de las estadísticas públicas. Pok no ofreció explicaciones para su salida y tampoco se conoció si iniciará acciones legales como hizo cuando denunció la manipulación de los datos del gobierno anterior.

Este es el segundo caso de una funcionaria técnica repuesta por Cambiemos y vuelta a desplazar por el actual gobierno. Antes de Pok, sucedió con otra especialista de alto rango, Graciela Bevacqua, designada como directora técnica del Indec por Todesca apenas asumió, pero apenas duró hasta febrero de 2016. Las diferencias se originaron en la formulación de un nuevo índice de precios al consumidor, ya que mientras Bevacqua defendía un criterio más riguroso, Todesca hizo prevalecer la premura en tener el índice, y decidió reemplazarla por alguien más ejecutivo. Bevacqua había cumplido funciones en el organismo hasta 2009.

Antes de la publicación del informe técnico sobre el desempleo, el gobierno de Sergio Uñac había cuestionado el relevamiento e incluso despidió a dos encuestadores. La negativa de Pok a revisar los cálculos intensificó las tensiones y terminó por sellar su salida. El ministro de Hacienda y Finanzas sanjuanino, Roberto Gattoni, aseguró ayer que la socióloga renunció a partir de la queja presentada por la provincia ante las autoridades del Indec.

n “La información correspondiente al aglomerado Gran San Juan incluida en este informe se encuentra observada”, sostiene el informe técnico del Indec publicado anteayer horas antes de la renuncia de Pok. Las críticas y rechazos de las provincias a los resultados de las mediciones son habituales. “En San Juan no ha aumentado el desempleo, es un dato que no corresponde”, aseguró el gobernador Sergio Uñac frente a la escalada en las cifras hasta 9,0 por ciento. “Hemos tenido problemas, ellos allá y nosotros acá. Es la segunda vez que pasa, es llamativo como mínimo, pero nosotros también hemos tenido algunos problemas internos”, sostuvo el mandatario provincial. El año pasado, San Juan cuestionó las mediciones de pobreza regionales que hasta el miércoles estaban a cargo de Pok. “Yo estuve reunido con Todesca y hemos compartido la visión de que la provincia está bien, él la conoce, de que es un dato que por ahí no condice con la realidad”, sostuvo Uñac, refiriendo el respaldo recibido desde la conducción del Indec. “Hemos desplazado a dos trabajadores responsables de haber hecho mal las encuestas, fue un trabajo muy negligente. No es el camino que queríamos elegir”, aseguró el ministro, sobre la decisión tomada 20 días atrás.