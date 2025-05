“Va a ser una noche de ritual”, asegura Cecilia Zabala, días previos al estreno en público de Sagrado Rito, el duodécimo disco de su prolífico trayecto solista. Y no aparenta ser una simple manifestación de deseos. Una causa es simplemente porque no, porque sus canciones –o las de otros que toma como propias- suelen generar efectivamente un rito de comunión. Otra, es porque en algún momento de la noche del viernes 23 en Hasta Trilce (Maza 177) aparecerán a su lado Juan Falú y Teresa Parodi, dado que ambos participaron de su disco. El tucumano, porque puso su guitarra y su creación musical en “Solo así”, un vals con aires brasileños cuya letra pertenece a la propia Cecilia. Y la correntina, porque –inversamente al tema anterior- puso letra a una tonada con música de Zabala: “Tonada de los viñedos”.

“Siempre me cautivó la atmósfera, el aire, lo que significa la tonada para Cuyo y para nuestro folklore. Y por supuesto, el trabajo que suelen hacer las guitarras en este estilo”, puntualiza la cantora, compositora y guitarrista. “Entonces le pregunté a Teresa si le gustaría escribir una letra, a lo que no solo muy generosamente accedió, sino que me la envió en solo un par de días”.

En el caso de “Solo así”, el vals que Cecilia creó junto a Falú, la idea viene desde hace unos años. “Juan me lo mostró cuando todavía lo estaba armando, y sentí ganas de ponerle letra. En esa época estaba terminando una relación amorosa, y escribir esa letra fue un proceso muy sanador para mí, una despedida”, evoca ella, montada sobre el origen de una canción que bien podría representar el todo por la parte, dado que el disco todo tiene como sustrato el amor. No solo porque su nombre alude a un encuentro amoroso, sino porque también se traslada también a cada acto pequeño en que el sentimiento se manifieste. “Tomar un mate, charlar con un amigo, practicar yoga, tocar la guitarra o cocinar, en fin, se trata de poner en valor eso que tenemos a mano y generalmente olvidamos, aquello que nos hace sentir vivos”, asegura la autora. “Tal vez tenga que ver también con un estado de maduración, porque seguramente hace algunos años no hubiera sido el amor el hilo conceptual del disco. La maternidad tuvo que ver. Se trata de la aparición de un amor como nunca había sentido antes, enmarañado en la sensación de disolución del propio cuerpo y de la identidad... es algo que te pone patas para arriba. Es un montón para no transformarlo en motor creativo, en canción”.

Otra pieza de alto impacto sensorial es “Resistencia”, una guarania que Cecilia había grabado para El color del silencio -su disco de 2016- en forma instrumental, a la que luego Miguel Cantilo vistió con una letra para una nueva y remozada versión. “Me había quedado varias veces en su casa de Madrid durante mis giras por Europa, y entonces fue él quien me propuso escribir una letra para este tema en particular”, cuenta Zabala, también nutrida en su flamante trabajo por la cubana Yusa –ambas le pusieron música a una poesía de Humberto Costantini, llamado “Arte poética”-, por Lula Bertoldi, que colocó voz y guitarra en un homenaje a Maradona llamado “Corazón de nuestro pueblo”, y por Quique Sinesi, cuya guitarra y pluma musical suenan en la bella “Alba cristal”.

“Un nuevo disco es siempre una celebración. Implica estar en camino, renovarse, poder compartir un poquito más la propia mirada, la propia historia. Habitar un nuevo espacio. Y a pesar de ser mi trabajo número doce, en este momento particular del lanzamiento toma una dimensión inesperada que sorprende, que causa alivio y bienestar: la certeza de que era lo que tenía que hacer y es lo que tiene que ser”, globaliza la autora, a punto además de iniciar su enésima gira por Estados Unidos, y de fundar un trío junto a Eliana Liuni y Jonathan Zser.