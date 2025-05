TEATRO

La revista del Cervantes

El Teatro Cervantes rescata un género tan visitado como subestimado en la historia del teatro argentino. Dirigida por Pablo Maritano, La revista del Cervantes celebra el legado de “género menor” del espectáculo e invita a pensar su aporte esencial a la cultura popular argentina. Con una orquesta en vivo que interpreta partituras originales rescatadas de los años locos y un vestuario confeccionado a partir de indumentaria histórica, la obra vuelve a los motivos clásicos que un espectáculo de la calle Corrientes jamás puede obviar: la obligada escalera, los capocómicos, las vedettes, las plumas. Alejandra Radano, Carlos Casella, Marco Antonio Caponi, Mónica Antonópulos e Iride Mockert encabezan un elenco que honra la tradición revisteril con ironía, humor y un gran despliegue escénico. Acompaña la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Un imperdible para cualquier porteño que se precie.

De jueves a domingo a las 20 en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $15000.

Hamlet de Patagones

¿Qué pasaría si Hamlet no fuera príncipe sino extranjero y en vez de Dinamarca su hábitat natural fuese una escuela patagónica? En esta relectura libre del clásico shakespeariano, los personajes se presentan como fuerzas encarnadas en otros que deambulan por un espacio desértico y hostil. El protagonista –desplazado, extraño, vulnerable– se enfrenta a reglas viejas y rituales heredados que ya no tienen sentido. La obra, que participó del último Festival Shakespeare, está actuada por Martín Di Paola, Natalia Hermoso, Lucas Krutnik, Irvin Meza, Fernando Naval y Brenda Peluffo. Dirige Analía Tarrío Lemos.

Sábados a las 20.30 en Complejo Teatral Ítaca, Humahuaca 4027. Entrada: $15000.

MÚSICA

Repo Man

Sin vinculo directo con el clásico de culto filmado por Alex Cox en los años ’80 –con una mítica banda de sonido rocker que incluyó a Iggy Pop, Black Flag y Suicidal Tendencies, entre otros–, este simple es el cuarto tema presentado como anticipo de la caja Tracks II de Bruce Springsteen. Subtitulada como The Lost Albums, es un lanzamiento que reune siete discos inéditos, grabados y posteriormente archivados entre 1983 y 2018. En el caso de “Repo Man”, forma parte de Somewhere North of Nashville, un disco country que se grabó al mismo tiempo que The Ghost of Tom Joad, editado en 1995. Los anteriores adelantos de la caja, cuyo lanzamiento está anunciado para el 27 de junio, fueron los temas “Rain in the River”, “Blind Spot” y “Faithless”. Extraídos de discos titulados Perfect World, Streets Of Philadelphia Sessions y Western Spiritual, respectivamente, son simples que ya se pueden escuchar online. Además de la caja completa, está anunciada también la edición de una selección de veinte temas, titulada Lost and Found.

El Poeta Vol. 3

Bajo el subtítulo de Canciones en español, esta serie de discos están dedicados a traducir los temas de Leonard Cohen en la voz de diversos intérpretes. Se trata de un proyecto comandado por el tecladista Mario Siperman junto al guitarrista Gustavo Roca, que editó su primer volumen en 2022, reuniendo a Nito Mestre, Cucuza Castiello, Silvina Garré, Emilio Del Guercio y Ariel Minimal, entre otros. A aquel lanzamiento le siguió un segundo volumen (con las voces de Teresa Parodi, Palo Pandolfo y Adrián Yanzón) en 2023, y ahora es el turno de este tercero, que reúne –con el mismo sano clecticismo– a Raúl Lavié (“Famous Blue Raincoat”), Andrea Echeverri (“Coming Back To You”) y Richard Coleman (“The Future”).

ONLINE

Black Mirror

La serie que anticipó muchos de los malestares, conflictos y males del presente a partir de los mecanismos de la ciencia ficción regresa con su séptima temporada de relatos unitarios, ya disponible en Netflix. La creación de Charlie Brooker ofrece esta vez seis episodios que van de lo apocalíptico a lo melancólico, aunque es siempre la distopía lo que parece pisarles los talones a los personajes. Es lo que ocurre en Plaything, en la cual un interrogatorio policial desenrolla el ovillo de un videojuego cuyas curiosas criaturas parecen haber desarrollado inteligencia propia. O, de otra forma, en Common People, cuando un nuevo desarrollo tecnológico-medicinal ofrece la salvación ante cierta enfermedad, comienzo de un contrato con ribetes de esclavitud. El premio al cuento más triste se lo lleva Eulogy: allí, un desconcertado Paul Giamatti recibe un llamado telefónico, inicio de un viaje interactivo al pasado y a una relación sentimental fallida, de esas que dejan marcas para toda la vida.

Poker Face

Vuelve Natasha Lyonne en la producción que revivió los viejos placeres de las series sin continuidad estricta: cada capítulo es una nueva aventura. Charlie Cole sigue en la ruta intentando sobrevivir, resolviendo algún que otro caso gracias a su habilidad innata para saber cuando alguien miente. El creador de la saga, Rian Johnson, declaró que en la segunda temporada se potencia el efecto sorpresa y que el espectador no sabe con qué va a encontrarse. Aunque sí se mantiene la gracia central: la pelirroja como detective improvisada, prima lejana de los Columbo de este mundo. Destacan en las nuevas entregas, disponibles en Universal+, nombres como Katie Holmes, Giancarlo Esposito y Melanie Lynskey.

CINE

Donde los árboles dan carne

La ópera prima del realizador argentino, radicado en los Estados Unidos, Alexis Franco lo encuentra en el corazón de la pampa, tierra de gauchos que sobreviven a las exigencias de las faenas rurales y a las duras sequías que acechan la región. Productor y asistente del italiano Roberto Minervini en varias de sus películas, Franco regresó al terruño para darle forma a un documental de observación honesto y sensible, un relato protagonizado por un gaucho moderno y su familia: un hermano, una madre anciana y una nieta que todo lo observa. “A medida que el cambio climático altera los ritmos de la naturaleza y amenaza tradiciones centenarias, esta película se convierte no solo en un retrato de la fortaleza familiar, sino también en una poderosa narración sobre la vulnerabilidad y la resistencia humanas frente al colapso ambiental. Es un conmovedor testimonio de la capacidad del espíritu humano para adaptarse”, afirma la gacetilla de prensa. Puede verse en el Cine Gaumont y otros Espacios INCAA.

Misión imposible: sentencia final

Y llegó el cierre (al menos eso dicen) de la saga reinventada en 1996, con dirección de Brian De Palma, a partir de la famosa serie de los años ‘60. Pasaron varios directores a lo largo de tres décadas, pero quien siempre permanece en el centro de atención es Tom Cruise. Para esta nueva entrega, la octava, vuelve a poner literalmente el cuerpo en varias escenas de acción y peligro que ponen los pelos de punta. Fanático empedernido de lo físico por sobre cualquier expresión digital, la (¿última?) estrella de Hollywood vuelve a ponerse en la piel de Ethan Hunt para vivir una nueva aventura, con el mundo a punto de perder los estribos merced a una inteligencia artificial manipulada por un villano.

TV

Wainwright interpreta a Weill

Mariana Enriquez escribió en estas mismas páginas que “Rufus era joven, bello y gay; hijo de la realeza folk, criado entre Nueva York y Montreal. Y no era –no es– un compositor humilde y discreto. En ningún sentido. Aquel disco de 1998 sigue siendo, para muchos, el mejor disco pop de los últimos cincuenta años, sin posibilidad de disputa”. De ese primer disco hasta la actualidad, Rufus Wainwright ha lanzado once álbumes de estudio, en los cuales su fascinación por diversos géneros, entre ellos la música clásica, se ha puesto de relieve. Este registro documental que emite la señal Film & Arts demuestra su fascinación por la obra del compositor Kurt Weill. Acompañado por la Pacific Jazz Orchestra, en el escenario del Ace Hotel de Los Ángeles, el músico interpretó durante una velada canciones del alemán, además de composiciones propias que fueron influenciadas por el compositor luego de emigrar a los Estados Unidos desde la Alemania nazi.

Hoy a las 18.35 y repeticiones, por Film & Arts.

The Righteous Gemstones

Avanza la cuarta temporada de esta comedia satírica en la cual una familia de evangelistas catódicos se mantiene en constante lucha por la toma y posesión del poder. Con el patriarca que había interpretado John Goodman retirado de las tareas evangelizadoras, sus hijos y otros líderes de un culto cada vez más popular intentan hacerse con los bienes espirituales heredados, aunque no les van en saga los materiales. El comediante Danny McBride, además de ser el creador de la saga, vuelve a interpretar al hijo mayor de la familia Gemstone. Un viaje el pasado remoto encuentra a un hombre, interpretado nada menos que por Bradley Cooper, como un inesperado impulsor de la fe.

Domingos a las 22, por HBO.