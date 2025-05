Según el informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en mayo los precios de oferta de alquileres de departamentos de 1, 2 y 3 ambientes registraron aumentos del 11,1%, 18,2% y 16,4% respectivamente en comparación con abril.

De esta manera, el alquiler promedio de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires se valuó en $500.000, con un alza del 11,1% respecto del nivel de abril. En el caso de las unidades de dos ambientes el valor fue de $650.000, con una suba mensual del 18,2%, y en el de los departamentos de tres ambientes se elevó a $885.000, con un ajuste del 16,4%.

Según Alejo Muratti, analista del CESO, “si comparamos con los ingresos que percibe la mayoría de la población, hoy con el Salario Mínimo Vital y Móvil cubris el 60% de un alquiler monoambiente”.

“Si esta situación la llevas a un jubilado que cobra la mínima termina teniendo que gestionar un 70%. Un docente tiene que destinar un 50%”, advirtió en la 750.

Estos datos los contrapuso con el porcentaje de un salario que las asociaciones de inquilinos sostienen que se tiene que derivar al alquiler de un inmueble, esto es, un 30 por ciento.

En este marco, el informe del CESO señaló que el 25% de las ofertas son en dólares y que la oferta total de inmuebles a alquilar subió 65,9% con respecto a mayo de 2024. No obstante, Muratti afirmó que, si bien se mantiene en alza la oferta de inmuebles, los aumentos de alquileres siguen subiendo por encima de la inflación mensual, por lo que dejar el mercado “libre” no resuelve la situación.



“Luego de la derogación de la ley de alquileres el año pasado, aumentó mucho la oferta de departamentos y, de alguna manera, se estabilizó el precio de alquileres por debajo de la inflación. Ahora lo que sigue pasando, a pesar de que aumenta la cantidad ofertada, es que los aumentos terminan siendo muy por encima de la inflación”, explicó.

“Hay algo que no está cuadrando en lo de dejar al libre juego de la oferta y demanda el mercado de los alquileres, con lo sensible que es. No se estaría resolviendo por sí solo”, cerró.