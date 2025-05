Tratándose de la más emblemática fecha patriótica argentina, ayer 25 de Mayo fue oportuno recordarla en toda su dimensión. Para ello esta nota se escribe no sólo en nuestra fecha nacional más importante y trascendente, sino además con base en información compartida por algunos pocos portales heterodoxos. Como agendarweb.com.ar, según el cual "el gobierno de Javier Milei pagará un anticipo de más de $ 77.000 millones por la compra a Dinamarca de aviones de combate F-16 estadounidenses para la Fuerza Aérea Argentina, que testeó a lo Top Gun el Ministro de Defensa, Luis Petri."

La información surgió de una modificación en el Presupuesto publicado en el Boletín Oficial el lunes pasado, donde se precisaba que los exactamente $77.004.707.000 equivalen a unos 66 millones de dólares al tipo de cambio mayorista, o sea casi una quinta parte de adelanto por los 300 millones de dólares que pagará la Argentina a Dinamarca por la compra de 24 aviones de combate que tienen ya 40 años de antigüedad.

Y los cuales, según sostuvo el Sr. Petri al anunciar la operación en abril de 2024, todavía "se encuentran bien conservados y actualizados tecnológicamente".

Aquella vez presentó el primer F-16 llegado al país filmándose con uniforme de fajina a bordo de uno de esos viejos cazas y con variados juegos de luces presentó el primero de esos aviones llegado al país para capacitar a miembros de nuestra Fuerza Aérea. "La defensa nacional no es un gasto –dijo entonces– sino la inversión más importante que podemos hacer para garantizar nuestro futuro".

En consonancia, el Ministerio de Defensa alentó la compra de esos aviones con ya cuatro décadas de antigüedad –lo que no es poco– asegurando que eso no es problema porque "se encuentran bien conservados y actualizados tecnológicamente".

Como fuere, la presentación en sociedad de la primera de esas 24 aeronaves estuvo a cargo del propio Ministro, quien fue filmado muy sonriente y vistiendo traje de fajina a bordo del primer F-16 comprado en –y llegado de– Dinamarca.

Según afirma el veterano experto Daniel Arias en la más reciente edición del portal Agendarweb.com.ar "lo que llegó a la Argentina por ahora es un simulador para mantenimiento. No se espera que vuele, como tampoco se esperaría que vuele un piano". E incluso estimó que quizás el Ministro Petri habría querido volar "de paquete" en el asiento trasero de un F-16 B biplaza y sin tocar los comandos, pero los proveedores daneses se habrían negado gentilmente, consintiendo solo en brindarle un rodaje de pista, sin despegue y para fotos, no fuera que devenido avión escuela volado ya por centenares de cadetes norteamericanos y daneses durante 40 años, pudiera accidentarse.

Por cierto, esa compra ya venía cuestionada precisamente por veteranos pilotos que cuestionaron tan voluminosa adquisición calificada por algunos como "innecesaria y abismalmente onerosa".

Desde por lo menos septiembre de 2022 y siendo uno de los más serios conocedores en esta materia, Arias se había referido en el mencionado portal al entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien había reiterado que “la Argentina tiene dos grandes prioridades” en materia de reequipamiento de sus Fuerzas Armadas: la “compra de cazas supersónicos”, para la cual se analizaban opciones, y la “recuperación de la capacidad submarina”.

Por aquellos días se terminaba la revisión de propuestas de aviones cazas supersónicos, habiéndose explorado incluso la compra de aviones a la India, juzgados en su momento interesantes y además bien dotados de apoyo técnico, radares y sistemas de armas".

La decisión debía tomarse con mucho cuidado, tanto por tratarse de gastos muy elevados como por ser una inversión para varios años. Así, respecto a la posibilidad de avanzar con la adquisición de otros cazas –incluso chinos– el ministro señaló que "tenemos que terminar de ver todo, ya que son gastos muy importantes de inversión para varios años y con eso estaríamos culminando una selección de los mejores aviones de combate que existen”.

Precisó entonces que "los cazas chinos ya los hemos visto y volado, y tenemos una buena impresión de sus características y de lo que ofrecen", mientras a la par se estaban incorporando otros 10 aviones Beechcrat B200 a la Fuerza Aérea. De los cuales el Ministro destacó también que "algunos de esos aviones podrían ser incorporados a Líneas Aéreas de Estado (LADE), ya no solo en el sur, sino en otras regiones". Y hasta anticipó otras posibles compras "más interesantes para el año que viene".

Por su lado y en abril de 2023, y en otro artículo publicado en agendarweb.com.ar un comentario de Arias llamó la atención por la seriedad, conocimiento y espíritu patriótico que lo inspiraban: en efecto "Argentina necesita cazas supersónicos –advirtió– pero no ahora".

Lo cierto es que en un contexto de variadas advertencias, el Ministerio de Defensa compró finalmente los 24 aviones F-16 de los que por ahora sólo parece tenerse un simulador. Y en Marzo de este año 2025, teniendo como marco la VI Brigada Aérea de Tandil, la Fuerza Aérea Argentina presentó el primer caza F-16 Fighting Falcon comprado a Dinamarca. En esa ocasión el Ministro Petri, acompañado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier Xavier Isaac; el Jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Javier Valverde; el Jefe del Ejército, general Carlos Presti, y el Jefe de la Armada, contraalmirante Carlos Allievi, durante su alocución indicó: “Con este sistema de armas estamos dando un verdadero salto tecnológico. Estamos elevando nuestras capacidades defensivas. También estamos recuperando y modernizando cada espacio de esta base para que estos F-16 puedan rendir al máximo de sus capacidades”. Y concluyó: “Para que la Argentina vuelva a ser grande, necesitamos Fuerzas Armadas fuertes, entrenadas y preparadas”.

Y recalcó también que ésta “es la era en la que entendemos que una nación no puede defenderse si está condenada a ser sometida. La era en que la defensa nacional no es un gasto, sino la inversión más importante para garantizar la paz“.

Con la presentación oficial de las aeronaves, la Fuerza Aérea Argentina inicia de forma simbólica el proceso de incorporación del sistema de armas F-16, el cual comenzó en abril de 2024 con la firma del acuerdo con el Reino de Dinamarca para la adquisición de 24 ejemplares F-16A/B MLU Block 15.

De cara a los próximos meses, se espera que el proceso de formación de pilotos y personal relacionado con la plataforma continúe, mientras también avanzan las obras de infraestructura y puesta en valor en las instalaciones de la VI Brigada Aérea de Tandil y en el Área Material Río Cuarto (AMACUAR).

Para finales de este año se espera la recepción del primer lote de aeronaves en condiciones de vuelo provenientes de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca, las cuales operarían desde AMACUAR hasta la finalización de los trabajos de puesta en valor de la VI Brigada Aérea.

Por su parte, otra de las puntualizaciones importantes debidas a Arias es que "con el país endeudándose de modo cada vez más irreversible y letal, ni hablemos de entrenar 200 horas/año como hacían los pilotos de caza argentinos antes de Malvinas. Ni tampoco de patrullar, porque los radares son del año del jopo. La irónica pregunta del millón es otra: ervirán al menos para desfilar?"

Y es que además, señala Arias, hay algo más y muy importante: la Fábrica Argentina de Aviones entre 2014 y 2015 encontró por primera vez el rumbo de cómo reconstruir la aviación militar del país: fabricar sus primeros drones de observación y combate. Para ello se recurrió a la dirección de la nunca bien ponderada INVAP, pero todo se discontinuó velozmente en 2015, y desde entonces ya no se retomó.

Así las cosas, la Fuerza Aérea Argentina "hoy parece estar contenta de seguir comprando chatarra OTAN" –ironiza Arias– y capaz que es por eso que de Israel y de Sudáfrica parecen llover ofertazas de drones".

Lo que sea, cabe subrayarlo, con tal de que en la Argentina no volvamos a fabricar armas aéreas de calidad ni tampoco satélites, radares, drones y misiles. Evidentemente, ésa parece ser la cuestión esencial: en el mundo no se quiere que la Argentina vuelva a fabricar armas aéreas de calidad, ni tampoco satélites, radares, drones y misiles. Que "fueron y podrían seguir siendo de primerísimo nivel si no fuese que la caterva cipaya gobernante nos prefiere colonia y no Nación Soberana".

Por eso para los muchos cipayos succionadores de calcetines que padece esta Nación –concluye Arias– "ahora la Fuerza Aérea Argentina parece más contenta de seguir comprando chatarra OTAN a la vez que de Israel y de Sudáfrica nos llueven ofertas de drones baratos. Lo que sea con tal de que en estas pampas hoy olvidadas de Dios no volvamos a fabricar armas aéreas ni radares, drones y misiles. Que fueron y podrían seguir siendo de primerísimo nivel. Rumbos –podría decirse– que quizás nuestra Patria retome cuando recuperemos la perdida Independencia.