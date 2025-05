En el marco del 120 aniversario, Estudiantes de La Plata hará un cambio drástico en su imágen y modificará el escudo como parte de una campaña de marketing celebratorio del club.



Según los primeros datos, la tradicional E estaría recostada formaría un 11, haciendo alusión al número que usaba Verón, ídolo y presidente del Pincha. Además, regresaría la imagen del León que usó a fines de los 90.

Escudo de 1999

Varios clubes argentinos han realizado modificaciones en sus escudos. Boca y River han tenido más de diez modelos. Lo mismo Independiente, mientras que Racing duplica esa cifra. San Lorenzo ha sido más tradicional a lo largo de su historia.



Los escudos argentinos en el mundo

En 2023 la revista inglesa Four Four Two realizó un ranking de los mejores escudos del mundo y, entre los 100 más destacados, aparecen 4 del futbol local: Boca fue elegido el más lindo de Sudamerica, con el salpicado de estrellas como marca distintiva. Newell's, River y San Lorenzo también fueron distinguidos por el estilo de letras con una "tipografía elegante".

Llegó la tercera

En el caso de la Selección argentina, tuvo su cambio más notable en los últimos años al poder incorporar la tercera estrella mundialista. Sin embargo, hasta 2006 el escudo de AFA no tenía ninguna de las Copas conseguidas en el 78 y 86. Los laureles se habían sumado en 1966.

Los casos europeos más resonantes

Atlético Madrid decidió en 2023 hacer una encuesta entre sus hinchas para que definan qué hacer con su escudo: "¿El de siempre o el de ahora?". Más de 120 mil personas decidieron "volver al anterior": más cuadrado y con borde amarillo. Juventus, Inter y Manchester City también lo han modificado en los últimos años.

Los festejos en la era Gillet

En el próximo mes comenzarán las celebraciones en Estudiantes, en medio de la polémica con Foster Gillet y el ingreso enmascarado de las SAD. El acuerdo está caído desde hace meses y el intento de arribo del empresario al fútbol argentino no tuvo buena recepción.

Hubo negociaciones que no se cerraron y otras que llegaron a los 30 millones de dólares. En caso de que el vínculo se rompa por completo, el club deberá devolverle ese dinero.

El presidente, Juan Sebastián Verón, emitió un comunicado encriptado en sus redes sociales en el que indica: "Las cosas se revelarán cuando sea el momento".