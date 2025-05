El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro en su posición respecto de la guerra entre Rusia y Ucrania al criticar abiertamente el ataque con medio millar de drones ordenado desde Kremlin durante sábado y domingo, el más grande desde la invasión de 2022. "¿Qué demonios le ha pasado? Está matando a un montón de gente", expresó Trump frente a un grupo de periodistas y luego lo calificó de "completamente loco" en redes sociales.

"Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y eso no me gusta nada", agregó Trumpo frente durante una recorrida en Nueva Jersey sobre el ataque ruso sobre Kiev, que luego un emisario de la Casa Blanca lo condenó por violación de los Protocolos de Ginebra de 1977 que prohíben atacar civiles.

Al menos tres personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en la ciudad nororiental de Járkov, mientras que otras cuatro murieron en Kiev. Solo por el ataque de la noche del domingo, Ucrania informó 12 muertes y decenas de heridos. El ataque ruso fue con 367 drones y misiles, la mayor cifra en una sola noche desde la invasión a gran escala lanzada por Putin en 2022.

Por eso, tras las declaraciones de Trump comenzaron a correr los rumores de posibles sanciones desde la Casa Blanca. El presidente estadounidense decidió no respaldar la semana pasada la sanciones impuestas por la Unión Europea, por eso el presidente francés, Emannuel Macron, celebró este lunes las declaraciones de su par norteamericano.

"Pienso que Trump se ha dado cuenta de que lo que ha dicho Putin por teléfono, de que estaba listo para la paz, le ha mentido", apuntó Macron y condenó el ataque: "Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, no solo una parte, y quizá tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia!".

En la previa a las declaraciones de Trump quien había hablado fue el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien criticó el silencio de Washington sobre los ataques rusos y pidió una "fuerte presión", incluyendo sanciones más severas, sobre Moscú.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump prometió terminar con el respaldo económico estadounidense a Ucrania y poner fin a la guerra. En ese camino, el norteamericano mantuvo un fuerte entredicho con Zelensky en su primera visita a Washington al acusarlo de estar "jugando con la tercer guerra mundial" y luego ordenó una pausa en la entrega de material bélico.

En el mismo mes de marzo, Trump mantuvo otra conversación con su par de ucraniano para volver a prometerle ayuda y asegurar que Putin estaba dispuesto a avanzar en las negocaciones de paz, que Estados Unidos abrió con Rusia en Arabia Saudita a fines de ese mes.

A principios de mes, el presidente norteamericano consiguió uno de sus objetivos para continuar intermediando, que Ucrania firme un acuerdo de entrega de sus recursos minerales. Y ahora llega este aparente cambio de posición frente a los constantes ataques rusos.

La respuesta de Rusia

El Kremlin defendió este lunes su actual guerra de drones con Ucrania de las críticas del presidente de Estados Unidos. En los siete días que van desde la última conversación telefónica entre ambos presidentes, miles de drones golpearon las 24 horas el territorio de ambos países, aunque Rusia también acompañó sus bombardeos con misiles balísticos.

El Kremlin intentó minimizar la furia de Trump recordando que el comienzo del proceso de negociaciones entre Moscú y Kiev es "un importante logro" y es producto directamente de los "grandes esfuerzos" realizados por la Casa Blanca. "Estamos agradecidos a los americanos y al presidente Trump por su contribución a la organización y lanzamiento del proceso negociador", dijo el comunicado oficial del Kremlin.

Al mismo tiempo, Rusia recordó que los ucranianos amenazaron a los presidentes de China, Xi Jinping; y de Brasil, Lula Da Silva; que viajaron a Moscú para asistir al desfile militar del Día de la Victoria el pasado 9 de mayo, al cumplir 80 años de la victoria de la Unión Soviética sobre el ejército Nazi. "Esos intentos continúan. Estamos obligados a tomar medidas y el presidente Putin hace lo que debe para garantizar la seguridad de Rusia", insistió el comunicado oficial ruso.

Guerra de drones

Los dos bandos recurren masivamente a los drones desde el pasado año, pero la intensidad de la última semana no tiene parangón desde febrero de 2022. Kiev, en cuya región murieron cuatro personas, ha sido durante los últimos días el objetivo preferido de la fuerza aérea rusa.

Mientras, los ucranianos lanzaron cientos de drones contra Moscú y las regiones que separan la capital rusa de la frontera común, donde atacaron fábricas que suministran componentes a la maquinaria militar, desde acumuladores a semiconductores.

Además, en Moscú provocaron un caos aeroportuario, ya que obligaron a cerrar durante horas todos los aeropuertos internacionales, lo que causó numerosos retrasos y cancelaciones de vuelos.

Los analistas rusos admiten que los ucranianos han dado un gran salto tecnológico en materia de drones, ante lo que las baterías antiaéreas no dan abasto. También causaron continuos cortes de internet en varias regiones rusas -los drones ucranianos utilizan tarjetas SIM rusas para localizar sus objetivos-, lo que obligó a paralizar la actividad económica con las correspondientes pérdidas económicas.

Los drones enemigos, según declaró Yuri Dashkin, el comandante de una división de defensa antiaérea, incluso lograron sorprender al helicóptero que transportaba la pasada semana al presidente en su visita de inspección a la región de Kursk.

"Efectivamente, el helicóptero (con el presidente a bordo) estuvo prácticamente en el epicentro de la respuesta al ataque masivo con drones" en el que fueron abatidos 46 aparatos enemigos, comentó a la televisión.