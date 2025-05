El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó este lunes la campaña electoral que está llevando adelante La Libertad Avanza de cara a los comicios bonaerenses que se realizarán el próximo 7 de septiembre.

"No es sucia, es roñosa", lamentó el mandatario, enojado por las declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert, en relación a la utilización de la inseguridad y las inundaciones en el territorio bonaerense.

Esta mañana, en respuesta a Bullrich y Espert, Kicillof decidió hacer un reporte en su conferencia de prensa semanal detallando "todas las acciones que se están realizando con respecto a la asistencia de las zonas afectadas por las inundaciones", porque, en el marco de las campañas electorales, desde Nación "se va a tratar de utilizar" este tema "para hacer daño, mentir, engañar y provocar" de manera "irresponsable", como también lo hacen con el tema de la seguridad en la provincia, dijo el gobernador.

Y recordó: "Hace unos días la ministra Bullrich hizo una conferencia de prensa rimbombante, diciendo que gracias al accionar del Gobierno Nacional teníamos las mejores estadísticas en materia de homicidio de la historia argentina. Los homicidios se toman no en total, sino cada 100.000 habitantes y la provincia de Buenos Aires tiene más de 17 millones; es decir, somos el 40% del país. Entonces todo lo que ocurre en la Argentina, prácticamente la mitad ocurre en la provincia. No puede bajar la tasa de homicidio nacional si hubiera un baño de sangre en la provincia. Así que córtenla con eso. Paren de mentir, paren de engañar, paren de caranchear y de tomar actitudes irresponsables porque esto, obviamente, genera una idea de que ocurren cosas que no ocurren", planteó Kicillof.

En relación a las inundaciones, el gobernador cuestionó al Gobierno nacional por haber frenado la obra pública y por la "no transferencia" a la provincia para que se haga cargo de lo que el Ejecutivo abandonó. "No sé cuál perro tiene el presidente Javier Milei, pero es el del hortelano, no hace ni deja hacer", dijo.

En ese sentido, sostuvo que actualmente el distrito bonaerense "tiene que vivir la desgracia" de que al Presidente de la Nación "se le metió en la cabeza" que la obra pública "es mala" y que "no beneficia ni le sirve a nadie". Frente a esto, la gestión provincial decidió hacerse cargo y finalizar todas la obras que frenó el Ejecutivo Nacional, "con esfuerzo y financiación internacional", subrayó.

Asimismo, recordó que desde diciembre de 2023 la provincia recibió "solamente 10.000 millones de pesos", de los 400.000 millones que proporcionalmente le correspondería, y que esos 10.000 millones fueron transferidos de manera inmediata cuando ocurrió la tragedia en Bahía Blanca. El dinero fue enviado al municipio comandado por Federico Susbielles "para que haga frente directamente a las dificultades" que presentaba el pueblo bahiense, repasó el mandatario bonaerense.

Más allá de esa transferencia, el gobierno provincial "ha hecho frente a los problemas de infraestructura, a la asistencia de familias y al fondo que distribuyeron entre los afectados" con presupuesto propio, aunque no corresponda porque hay un fondo específico para emergencia que se apropió el Gobierno Nacional, indicó Kicillof.

Y anunció en ese marco: "La provincia de Buenos Aires va a reclamar en el día de hoy 100 mil millones de pesos, que es mucho menos que lo que nos corresponde y mucho menos de lo que ya empleamos para tener la emergencia. Por ley, es obligación del Gobierno Nacional (transferirlo) cuando ocurre una emergencia porque tiene un fondo. Tiene que cumplir con su responsabilidad, con sus obligaciones", insistió.

En es línea, Kicillof llamó al Gobierno a distribuir los recursos entre todas las provincias argentinas. "Estamos hartos de las vueltas, porque cuando un funcionario nos dice 'se la vamos a transferir hoy' (Milei) los echa. Ya echó 140 funcionarios de todas las áreas. Los que quedan, muchas veces, son los que recién asumen y dicen 'le tengo que preguntar a Toto (Caputo) o a Karina (Milei) o a Santi (Caputo) o al trío', pero nunca nos resuelven", observó Kicillof.

El mandatario provincial también criticó las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para incentivar el ingreso de dólares no declarados al circuito formal. “Mucho ruido y pocas nueces. Pareciera ser un intento de blanqueo permanente, pero sin aprobación legislativa. La normativa sobre investigaciones patrimoniales y sobre el origen de los fondos no ha cambiado”, dijo, al tiempo que aclaró que la provincia seguirá fiscalizando con las herramientas actuales, sin modificar criterios ni umbrales de control.

A su turno, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó más detalles sobre las tormentas que afectaron el territorio y explicó que la administración provincial asistió con distintos elementos y vacunas a todas las zonas afectadas por las inundaciones. Bianco también avisó que este lunes por la noche está pronosticada una alerta por fuertes tormentas y pidió que los ciudadanos no saquen la basura y no realicen actividades al aire libre.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, anunció por su parte una línea de créditos para que las familias "puedan ir recuperándose y saliendo" de la situación crítica que atraviesan por los temporales, para que por ejemplo puedan comprar en cuotas sin interés aquellos bienes que hayan perdido. Además, informó que las PyMEs podrán pedir un préstamo de capital de trabajo, que financia el Ministerio de Economía de la provincia, con tasa fija, y una línea especial para micro emprendedores.