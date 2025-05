El femicidio de una mujer de 33 años en Villa Ocampo generó conmoción este fin de semana en el norte provincial. Su ex pareja, que tenía una orden de restricción de acercamiento hacia ella, quedó detenido por el hecho y será llevado a audiencia imputativa por atacarla con un elemento contundente. María Elba Debárbora estuvo internada en el Hospital Central de Reconquista tras haber sido agredida el viernes por la noche, y falleció el domingo pasado. Matías Niemiz, de 27 años, había sido denunciado por la víctima por hechos reiterados de violencia de género, según se pudo saber. Desde Mumalá Reconquista cuestionaron que las medidas tomadas por la Justicia ante este tipo de denuncias resultan "insuficientes".

"María Elba hoy es una víctima más de la violencia machista en nuestro norte santafesino", lamentó Mariana Meza, referente de Mumalá Reconquista. "Su femicida, Matías Niemiz, terminó con su vida de la manera más cruel. Y por acá, en este domingo gris, sentimos una profunda tristeza", agregó en una publicación en sus redes sociales.

En esa línea, señaló que la víctima "había pedido ayuda. Denunció, como marcan los protocolos. Tenía una medida de restricción que evidentemente no fue suficiente. No es suficiente lo que el Estado instrumenta para que esas medidas sean efectivas. Hace unos años luchábamos para que las apliquen, hoy evaluamos que con una decisión judicial no alcanza, no es suficiente".

En otro tramo del posteo, expresó que "los protocolos no sirven si no hay estructura del Estado que garantice una real protección, con más recursos, con más dispositivos de vigilancia, de sostén, de acompañamiento". Y sumó: "Hoy María nos duele. Llegamos tarde una vez más. Hoy más que nunca insistimos que nuestra lucha no puede claudicar, porque no queremos lamentar ni una más".

Ante la cercanía de la fecha con el 3J, una de las fechas que saca a la calle los reclamos y demandas de la agenda transfeminista, Meza agregó: "Habíamos comenzado a organizar el gran hito que nos marcó a todas y a nuestra militancia para siempre. En tiempos de reivindicación de la lucha que venimos sosteniendo hace 10 años con el #NiUnaMenos, hoy nuestra bandera sigue siendo urgente, sobre todo contra toda negación vigente que legítima y profundiza la violencia hacia nosotras. No queremos que (María Elba) sea una más en las estadísticas, ni mucho menos naturalizar su muerte, su asesinato".

En tanto, el fiscal Norberto Ríos quedó a cargo de la investigación, y fue quien ordenó la detención del sindicado agresor. Se espera que la audiencia imputativa se realice en las próximas horas.

Con todo, cuando faltan días para llegar al sexto mes de año, desde observatorio "Mujeres, disidencias, derechos", de Mumalá, indicaron que son 15 las muertes violentas de mujeres en la provincia, de las cuales 7 son femicidios íntimos (2 vinculados varón), 3 femicidios cometidos en contextos de economías delictivas, 4 casos que continúan en investigación, y un suicidio femicida. En el mismo periodo, hubo 28 intentos de femicidio.