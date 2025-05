Cristian Fabbiani quiere a los refuerzos para la semana que viene en Bella Vista y la prioridad es encontrar un delantero. En Newell’s se interiorizaron en la situación de Darío Benedetto, quien se desvinculó de Paraguay después de un semestre de bajo nivel y sin marcar goles. El ex Boca tiene el pase en su poder y es representado por Cristian Bragarnik, con quien con leprosos hicieron negocios en cada mercado de pases, principalmente por la administración que ejerce el empresario en el fútbol de Defensa y Justicia. Hay diálogo pero aún no un acuerdo para que Benedetto venga a la ciudad.

Sin dudas el torneo de Newell’s hubiese sido mejor si sus delanteros marcaban goles. Carlos González y Juan Manuel García no cumplieron nunca en su tarea de encontrar el gol y Fabbiani no quiere seguir así. El técnico leproso, que viene de extender su contrato por un año, y cree que es una oportunidad traer a Benedetto, a pesar de su mal presente. El ex Boca hace más de un año que no marca goles, viene de un paso por Olimpia de Paraguay donde no hizo un solo gol y en el último lustro su rendimiento se fue degradando en forma sostenida. Pasó de titular en Boca a ser suplente y de ahí a no ser considerado. Se fue del xeneize después de acumular años de muy poca participación y sus actuaciones fallidas se extendieron a Paraguay en los últimos meses. El propio Bendedetto asumió que su nivel no cumplió las expectativas en Olimpia y eligió rescindir para quedarse con el pase en su poder.

Para Fabbiani es una tentación traer a Benedetto por su experiencia y por lo que hizo en su carrera. Más aún porque el nivel en el club está muy bajo en cuanto al juego ofensivo con González y García como los puntas principales del plantel. Benedetto tiene una propuesta para jugar en Defensa y Justicia, donde inició su carrera, y Newell’s le ofrecerá contrato por un año. El propio Fabbiani está al frente de las coversaciones para persuadir al jugador, aunque la dirigencia pretende asegurarse un mínimo de participación del jugador en el primer equipo y escalonar premios por goles. Este tipo de contrato es lo que impidió avanzar en las últimas horas. La determinación del técnico leproso por sumar al ex Boca hará que la dirigencia se esfuerce en llegar a un arreglo en la semana. Aunque el libro de pases recién abre y los jugadores se tientan por esperar y especular en otras propuestas. Newell's no lo esperará y si no hay arreglo en los próximo días el entrenador buscará otras opciones.

Días atrás la dirigencia no pudo llegar a un acuerdo por el goleador Elías Torres, de Aldosivi, ni por Mateo Coronel, de Atlético Tucumán, en las primeras negociaciones que se realizaron. La ansiedad de Fabbiani por resolver la situación lleva a la dirigencia a no extender las conversaciones por muchos días. El plantel leproso volverá a los entrenamientos el jueves 5 de junio en Bella Vista y por ahora no habrá refuerzos en el parque Independencia para empezar los trabajos de preparación.