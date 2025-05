En los últimos 15 años la cantidad de presos en la provincia de Santa Fe creció casi de manera ininterrumpida, manifestando entre 2008 y 2024 un incremento del 211,1%. En 2008 la cantidad de personas privadas de la libertad era de 3.794, mientras que el último registro indica que son 11.814 los presos tanto en cárceles como en comisarías del territorio santafesino y bajo proceso de la Fiscalía General.

En 2024 la cantidad de presos en Santa Fe creció más del 12 por ciento respecto al año anterior. Una cifra que según datos del Ministerio Público de Acusación, viene en crecimiento desde 2015 y que determinó que en diciembre pasado hubiera 11.814 personas privadas de su libertad en el ámbito del Sistema Penitenciario provincial.

La cifra es parte del informe que brindó la última semana la Fiscalía General de la provincia. Además, según los datos oficiales que entregó a la Legislatura, casi cuatro de cada diez presos no tienen condena firme. Sobre este punto María Cecilia Vranicich, jefa de todos los fiscales del MPA, indicó no obstante que este porcentaje resultó más bajo que en los años previos, en los que había más presos no condenados en las cárceles santafesinas: en 20008, por ejemplos, eran casi seis de cada diez en esa situación.

Entre 2008 y 2024, siempre según el documento del MPA, los presos provinciales crecieron más del doscientos por ciento: pasaron de 3.794 a casi doce mil. La curva tuvo una fuerte subida en la última década, con casi mil detenidos nuevos por año que se fueron sumando al sistema.

La tendencia al crecimiento escaló desde 2008 hasta 2014, año en que con un total de 4.560 presos se marcó una disminución respecto a los 5.025 que había en 2013. Sin embargo a partir de 2015 el crecimiento fue sostenido, sumando casi mil presos cada año hasta llegar a la cifra actual.

Los períodos donde se registraron números similares fueron 2015, 2016, 2017 y 2023. En esos años el porcentaje de presos sin condena osciló entre el 40,7 y el 41,4 %. La tasa más alta de presos sin sentencia firme se dio en 2008 cuando se alcanzó el porcentaje de 56 % del total de reclusos.

Actualmente son 6.924 las personas que están privadas de la libertad con condena firme, mientras que 4.874 todavía esperan una resolución judicial.

El informe también detalla la cantidad de causas que se iniciaron durante 2024 con calificaciones legales de homicidios dolosos, sean consumados o en grado de tentativa. En total fueron 380 legajos iniciados, de los cuales 179 ocurrieron en la Fiscalía Regional II que corresponde al departamento Rosario.

Respecto de la cantidad de condenas que se dieron en 2024 por homicidios dolosos la Fiscalía General registró un total de 78 casos en toda la provincia entre asesinatos o tentativas. El predominio de causas en el departamento Rosario se sostiene también en esta categoría con 55 casos del total.

La mayoría de condenas por homicidios se dieron en procedimientos abreviados. Durante 2024 fueron 146 las causas por asesinatos o intentos que se resolvieron con acuerdos de las partes. En la Fiscalía Regional II se tramitaron 81 abreviados para condenar a responsables de homicidios consumados o tentativas.

En tanto ayer mismo se informo que en el marco de la inversión histórica que el Gobierno de la Provincia realiza en infraestructura penitenciaria, esta semana se habilitarán los pabellones N° 8 y N° 9 de la Unidad Penitenciaria N° 10 de Santa Felicia, en el departamento Vera, lo que permitirá trasladar a 199 internos de las Unidades Regionales Garay, General Obligado, 9 de Julio, San Cristóbal, San Javier, San Justo y Vera a estas nuevas instalaciones, que tienen una capacidad para 200 reclusos,-ampliando a 622 las plazas de la UP en cuestión.

Se trata de una acción integrada a otras obras de diferente magnitud, como la construcción de “El Infierno” de Piñero -cárcel para Internos de Alto Perfil que alojará a los narcotraficantes y sicarios más peligrosos-, lo cual permitirá alcanzar el objetivo trazado por el gobernador Maximiliano Pullaro de “construir en 4 años la misma cantidad de celdas que se hicieron en 100 años en la provincia”. La habilitación de la obra que operativiza el espacio se concretará mediante un acto que se concretará este miércoles 28 a las 10 en la mencionada Unidad Penitenciaria.