Aunque la prioridad de Cristian Fabbiani es incorporar un delantero de área, la dirigencia de Newell’s acordó la contratacion de un defensor y dos delanteros extremos que no tienen el gol como cualidad. El ex defensor de la selección de Costa Rica, Oscar Duarte, será jugador rojinegro y se lo espera la semana que viene en la ciudad para iniciar la pretemporada. En una situación muy parecida se encuentran las negociaciones por el chico de Vélez, Benjamín Bosch. y el chileno Cristian Zavala. Entre tanto, se espera respuesta por la propuesta que se le hizo a Darío Benedetto y se insiste en las negociaciones para avanzar con Alex Arce, goleador de Liga de Quito de Ecuador.

Keylor Navas sugirió la contratación de Duarte y el defensor de Saprissa de Costa Rica se sumará al plantel leproso para reemplazar a Saúl Salcedo, quien será prestado o bien se desviculará del club. El paraguayo no es tenido en cuenta por Fabbiani y Duarte llega en su reemplazo después de que Newell’s deba mejorar la oferta que le hizo. Es que su contratación fue desestimada por el propio jugador al rechazar la propuesta económica de los leprosos pero por su amistad con el arquero rojinegro el presidente Ignacio Astore le elevó a Duarte una oferta superadora. El zaguero central, de 35 años, aceptó y será refuerzo rojinegro.

Otras dos conversaciones que se iniciaron hace más de diez días también llegaron a un cierre exitoso. El club traerá a préstamo con cargo y opción de compra al juvenil Bosch, quien no es tenido en cuenta en Vélez. Pero la entidad de Liniers impone una cotización alta por su ficha para protegerse en caso de que en el parque Independencia el delantero encuentre el protagonismo que no tiene en el equipo de los mellizos Barros Schelotto. A diferencia de Duarte, Bosch llega por pedido de Fabbiani. El técnico de Newell’s tiene preferencia por buscar a jugadores que todavía, a su criterio, no dieron su mejor versión o bien que no atraviesan un buen presente.

Ese es el caso también del chileno Zavala. El extremo por derecha no fue titular en Colo Colo y nunca logró hacerse con el puesto de titular a pesar de tener 25 años. Newell’s ofrece un pago por su préstamo hasta diciembre de 2026 y el club trasandino lo cede ante la necesidad de desprenderse de jugadores en el marco de una crítica situación económica que atraviesa la entidad. Newell's pagará 180 mil dólares por su préstamo. Y ocupará el cupo de extranjero que dejará Fernando Cardozo, quien regresará a Olimpia de Paraguay.

Pero la mayor preocupación de Fabbiani es traer un delantero que haga goles, algo que no sucede con ninguno de los que tiene a disposición en el plantel. Se negocia con Bendetto a pesar de su mal presente (hace más de un año que no hace goles y en últimos tres años apenas si marcó dos tantos). Sus pretensiones económicas son excesivas para lo que están dispuestos a pagar los leprosos por su contratación, por lo cual se retoman las conversaciones para intentar hacerse del pase de Arce. El ex delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza se encuentra en Liga de Quito hace más de un año y lleva marcados 30 goles. Es por eso que los ecuatorianos no quieren desprenderse de su ficha. Arce mostró interés en vestir la rojinegra pero para eso depende de un arreglo entre los clubes, que por ahora no hay.