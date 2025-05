El cosecretario de la CGT, Octavio Argüello, afirmó que muchos gremios "están pidiendo la reapertura de las paritarias", y puso como ejemplo al Sindicato de Camioneros que integra y que está reclamando un 7 por ciento de aumento para compensar la diferencia con la inflación de los últimos meses.

"Esta semana vamos a tener la primera audiencia con las cámaras empresarias para discutir este tema y si no se llega a un acuerdo se tomarán las medidas que sean necesarias", dijo, y destacó como una "contradicción" que el Gobierno promueva una amplia libertad pero ponga un techo a las paritarias. El sindicalista sostuvo: "Tenemos un Gobierno que grita viva la libertad, pero es solo para algunos sectores, para otros hay limitaciones, libera el cepo, pero no permite que los salarios se discutan libremente".

Por otra parte, rechazó el intento del gobierno nacional de limitar el derecho de huelga como pretende a través del DNU 340 que publicó la semana pasada. "Hemos hecho la presentación a la Justicia de un recurso de amparo por la inconstitucionalidad del decreto, no se puede limitar el derecho al reclamo de los trabajadores", afirmó Argüello en referencia a la presentación que hicieron los abogados de la CGT y que recayó en el Juzgado Laboral 3 a cargo de la jueza Moira Fullana. Argüello sostuvo que el decreto "es la excusa que busca el ministerio (Federico) Sturzenegger para remontar el decreto 70/23 que la Justicia determinó que era inconstitucional" en su capítulo cuarto, que afectaba la actividad gremial. "El derecho de huelga está en el artículo 14 bis la Constitución, no lo decimos nosotros, y el Gobierno tiene que comprender que esto es así, no se puede ir contra la Constitución", dijo.