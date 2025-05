Bajo la consigna "Nadie se salva solo" -en un guiño a la ficción del momento, El Eternauta- científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) marchan en la Ciudad de Buenos Aires contra el vaciamiento a la ciencia y tecnología por parte del Gobierno de Javier Milei. Con epicentro en el Polo Científico del barrio porteño de Palermo, la movilización tiene réplicas en todo el país.

"El Gobierno ha anulado todo lo que es inversión y la posibilidad de que los jóvenes se inserten en el mercado científico”, explicó el investigador del CONICET y profesor en Medicina Jorge Geffner, presente en la manifestación.

“La consigna con la cual estamos convocando es contra el cientificidio. Se nos están desarmando todos los grupos de investigación en todos los ámbitos. Es un descalabro lo que está haciendo este Gobierno en ciencia y tecnología”, advirtió, en diálogo con el móvil de la 750.

"Perdemos todo. Científicos con experiencia, científicos jóvenes, personal administrativo que hace 15 años viene trabajando y acredita una sólida experiencia en un tema complejo, nadie está atendiendo una ventanilla. La elaboración y producción de nuevas vacunas también están frenadas. Es un desastre lo que está pasando, y lo mismo pasa en el campo agropecuario”, agregó Geffner.

Sin trabajadores no hay ciencia y sin ciencia no hay futuro

En la misma línea, el secretario adjunto ATE-CONICET Capital, Gonzalo Sanz Cerbino, dijo que “los organismos científicos, en especial el CONICET, estamos atravesando un proceso de vaciamiento muy profundo y muy acelerado”.

“El dato que mejor lo grafica es que desde diciembre de 2023 a marzo de 2025 el CONICET ha perdido más de 1500 puestos de trabajo. Esto tiene que ver con despidos, recortes de becas y sobre todo un fenómeno que vemos ahora que son las renuncias: la gente se va voluntariamente del CONICET porque es muy difícil trabajar en estas condiciones. Hay un fenómeno muy fuerte de fuga de cerebros”, lamentó.

No obstante, Sanz Cerbino recordó que “no es el primer golpe" que recibe el CONICET. "Siempre nos hemos repuesto. Es cierto que este golpe es muy fuerte pero la salida es colectiva, por eso estamos convocando a esta jornada con la consigna Nadie se salva solo: sin trabajadores no hay ciencia y sin ciencia no hay futuro, y apostamos a que esta demostración sirva para que las autoridades cambien su política, no solo hacia el CONICET sino también hacia el resto de los trabajadores”, subrayó.

En tanto, la trabajadora del Museo Argentino de Ciencias Naturales Soledad Tancoff advirtió sobre el vaciamiento en “todos los estamentos” de la institución y por el “sueldo de pobreza” que perciben tanto personal de apoyo, técnicos como administrativos. “(El ataque) no es particularmente con el museo, es con todo el sistema científico”, remarcó.

"Un país no puede vivir sin ciencia y tecnología"

En esa línea, la expresidenta del CONICET Ana Franchi sostuvo que “va a ser muy difícil recuperar a estos valores por los que hemos apostado todos nosotros, porque aportamos impuestos para formarlos y los regalamos”.



“Todas las personas dicen que la ciencia es importante pero después eligen gobiernos que de entrada dicen 'CONICET afuera'. Creo que la única forma de trabajar es convencer, hablar, estar en la calle y las redes sociales para mostrar cómo en la pandemia estuvimos presentes. Puede suceder otra emergencia, pero también estamos todos los días mejorando los productos de Argentina y dando trabajo y formando profesionales de excelencia”, indicó.

Por último, el biólogo e investigador del CONICET Alberto Kornblihtt aclaró que “la ciencia y la tecnología abarca a todas las disciplinas”. “Podría hacer una lista inmensa pero este Gobierno quiere destruir todo eso, porque su plan económico plantea una apertura que no necesita valor agregado a la producción agropecuaria, pero por otro lado porque le molestamos porque somos una fuente de pensamiento crítico”, apuntó.



“Muchas veces hay que entender que la investigación científica básica en todas las disciplinas no tiene una aplicación inmediata, pero es como un iceberg en cuya punta aparecen. Si no se entiende eso es muy fácil destruirlo, porque uno se pregunta 'de qué sirve...' La sociedad debe entender que esto es una cosa lenta y los resultados se ven poco a poco. Un país no puede vivir sin ciencia y tecnología”, cerró.