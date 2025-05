La Corte Suprema bonaerense de Justicia decidió abrirle un sumario a Julieta Makintach, la jueza que renunció al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona luego de las sospechas por permitir el ingreso al salón de audiencias a un equipo de filmación para un documental clandestino.

Además Diego Olmedo, el abogado del psicólogo imputado Carlos Díaz, advirtió que también avanzan en el Consejo de la Magistratura algunas denuncias para que se realice un jury de enjuiciamiento contra la jueza señalada. Hasta este miércoles Makintach acumula 3 pedidos de juicio político en su contra.

La magistrada señalada rechaza las acusaciones en su contra, sugiere que su participación en el documental estaría hecha con Inteligencia Artificial y que ella no sabía del guión, aunque afirma que algunas cosas sí se las dijo a una amiga.

La palabra de Pierri

Miguel Ángel Pierri, el abogado del imputado Mariano Perroni, consideró que el juicio "fue herido de muerte" por el documental donde aparece la jueza debido a que allí se anticiparía la condena y aseguró que el juicio estaba "guionado". Para Pierri "esto fue insólito" y lamentó que este grave hecho "deja muy mal parada a la Justicia".

El letrado afirmó que fue "escalofriante" la influencia de la producción audiovisual en el devenir del proceso judicial. En el mismo sentido calificó al trailer como "un horror" y advirtió que en el guión "ya estaba escrito quiénes iban a ser los condenados y de qué manera". Además, el defensor de Perroni destacó que se violaron las normas básicas del juicio dado que hubo ingresos no aprobados de cámaras y utilización del celular en medio de las audiencias.

Pierri entiende que todos los jueces del Tribunal Oral en lo Correccional (TOC Nº3 de San Isidro) deben ser recusados, y pidió que designe a otro nuevo tribunal dado que "lo más sano es que se aparten" los anteriores y aseveró que "todo lo hecho hasta ahora queda descartado" debido al hecho "escandaloso".

El descargo de Verónica Ojeda

"Es una pesadilla lo que estamos pasando", expresó la madre de Dieguito Fernando y ex pareja de Diego Maradona.

"Solo quiero que se haga Justicia", dijo Ojeda. "Cuando lo vimos con Giannina no lo podíamos creer", recordó sobre el momento en que vio por primera vez los videos que incriminan a la jueza. También criticó a Makintach ya que "esta señora decía que no era ella, nos mentía en la cara".

Sin embargo, aclaró que no tiene "problema en volver a declarar" para un juicio nuevo y pidio "que Diego descanse en paz y que los culpables vayan presos". Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y de Dieguito Fernando, advirtió que su presunción es que el juicio se va a caer este jueves ya que "el Código de la Provincia de Buenos Aires es claro, esto es nulo". A su vez, solicitó "un nuevo tribunal" porque "los jueces no están preparados para volver a escuchar a los testigos". Sobre Makintach, Baudry propuso que "tienen que suspenderla de forma inmediata, no puede ser jueza nunca más en la provincia de Buenos Aires".

Hasta aquí la productora La Doble que habría comenzado a grabar el documental clandestino tenía $5.500.000 gastados en este proyecto. La planilla donde constan estos datos se había encontrado en los últimos allanamientos del caso. Allí se formaliza que el gasto en efectivo era para la futura miniserie llamada Justicia Divina.

No fue hasta el pasado martes que se apartó a la jueza debido a la producción del documental. Recién este jueves al mediodía los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso darán a conocer si el juicio podrá seguir donde empezó o si será anulado y cambiará de Tribunal, lo que se retomaría en 2026.

El primer capítulo y las filmaciones

En los primeros días de esta semana se divulgaron fragmentos de lo que pretendía ser el documental del juicio por la muerte de Maradona, con Julieta Makintach como la protagonista del capítulo 1.

En los minutos extraídos se ven imágenes de la primera audiencia, donde se leyeron los alegatos de las partes. “Lo que pasa con el juicio de Maradona es que sin dudas nos va a llevar mucho tiempo, muchas horas de escucha, 108 testigos de muchos abogados, planteos, de algo que no es sencillo. No estamos acostumbrados a juzgar este tipo de delitos”, dice Makintach en el episodio piloto de lo que iba a ser el documental Justicia Divina.

Además se conocieron videos previos a la primera jornada de audiencia, donde se ve al equipo de filmación ingresando al Tribunal con custodia policial. De hecho, una agente le recomienda a un productor que guarde su cámara porque "si no la prensa se va a volver loca", dado que los dejaban entrar antes que los periodistas acreditados. Luego, frente a una primera negativa, la policía los guió hasta otra puerta para dejarlos pasar.