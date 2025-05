En el día de su estreno sobre el circuito de Barcelona-Catalunya como piloto de la Fórmula 1, Franco Colapinto no tuvo su mejor viernes: el argentino debió finalizar antes su primera sesión de prácticas libres por problemas en el monoplaza y terminó cerrando ambos ensayos en la última ubicación. McLaren, por otra parte, fue la escudería más veloz de la jornada y dominó ambas pruebas: en la primera el más rápido fue Lando Norris y en la segunda, Oscar Piastri.

La tanda inicial vio a Colapinto ser el auto que menos vueltas giró: cuando quedaban 15 minutos de la práctica, el pilarense entró a boxes y no volvió a salir a causa –se supo después– de una complicación hidráulica. El percance, que no pudo ser solucionado antes de que terminara la sesión, dejó al pilarense con solo 19 vueltas en ese primer ensayo. Su mejor giro (1m15s530) fue el que más lejos quedó del mejor de Norris de toda la parrilla, ubicándose detrás a 1s812. Pierre Gasly, su compañero de Alpine, marcó un tiempo que le permitió quedar décimo en la clasificación de la prueba.

En la segunda sesión, el argentino mejoró su tiempo con un registro de 1m14s303 pero igualmente no pudo evitar ser el más lento de la tanda. Gasly, por su parte, quedó octavo, sacándole 918 milésimas al mejor tiempo de su compañero de equipo. Vale recordar que la escudería anglofrancesa presentó cambios en el A525 para este fin de semana del Gran Premio de España pero solo los ha vertido en el auto de Gasly, para hacer una comparativa de rendimiento a partir de las modificaciones. Se trata de un suelo nuevo con vallas también nuevas diseñadas para trabajar conjuntamente con el objetivo de mejorar la calidad de las estructuras debajo del suelo y la distribución de flujo en el piso del monoplaza, además de generar carga local. "Tiene un poco más de rendimiento, un poco más de carga aerodinámica y espero que mantenga buenas características a baja y alta velocidad", expresó en diálogo con el medio Motorsport.com el jefe técnico de Alpine, David Sánchez, en referencia a esa pieza novedosa que estrenó el piloto francés este viernes.

Flavio Briatore pasó por la conferencia de prensa de los líderes de equipo que organiza la Máxima y también dejó algunas precisiones sobre el A525. "Esperaba que el auto esté un poco mejor que en el comienzo y no lo está", sentenció el jefe de Alpine. Además, sentado al lado de Christian Horner, representante de Red Bull, explicó: "No somos competitivos por ahora, como yo quiero, pero lleva tiempo. Vos ves a este maestro al lado mío; lleva un montón de tiempo construir un auto ganador, una carrera ganadora, un equipo ganador. Sé que lo he hecho antes, espero hacerlo otra vez". También fue consultado por las carreras que piensa darle a Colapinto, quien atraviesa su tercer fin de semana desde que subió como piloto titular de Alpine. "Necesitamos esperar un segundo para juzgar a Franco –explicó el italiano–. Ya veremos esta carrera. Necesitamos la carrera completa. Corrimos Montecarlo, cometimos muchos errores en la clasificación, que es la clave de la carrera, y resultó muy aburrido y muy molesto. Esta es la primera carrera real de Franco. Respecto de las carreras, no sé, la verdad... Si Colapinto rinde, es él quien conduce el auto. Si no, ya veremos".

Al finalizar las sesiones, a Colapinto se lo vio un poco decepcionado con el rendimiento del auto: "No fue el mejor viernes en mi lado del garage, con dos sesiones de entrenamientos bastante complicadas. Tuvimos problemas con el equilibrio general del auto, especialmente con los compuestos más duros. No encontré el ritmo y no tuve buenas sensaciones, así que debemos analizar los datos y buscar mejoras para mañana (por el sábado). Espero que sean fáciles de encontrar, ya que es evidente que el auto tiene ritmo en esta pista". Respecto de la diferencia de upgrades entre su monoplaza y el de Gasly, el argentino le restó importancia a la comparación: "Sí, su auto tiene un fondo nuevo. Hay un par de cosas diferentes pero nada que marque tanta diferencia. Hay que seguir trabajando y hay que traer ideas y soluciones para el sábado... Hoy no me sentí muy cómodo".

Una práctica libre (a las 7.30 de nuestro país, transmiten Fox Sports y Disney+) es lo que separa al argentino de la clasificación, que se desarrollará este sábado desde las 11 y será el primer paso importante del fin de semana del Gran Premio de España. Colapinto todavía está en plena adaptación al Alpine y, seguramente, lo siente. Pero Briatore sigue abrazando sus tiempos y aseguró que, en su consideración –la de quien manda en la escudería–, esta es su primera carrera. El pilarense conoce muy bien el circuito de Montmeló y puede estar enfocado en entender y mejorar el rendimiento del A525. Detrás suyo, millones de fanáticos argentinos le desean la mejor actuación posible.