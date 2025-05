La Cámara Federal de Paraná confirmó la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 62/25 firmado por Javier Milei que prohibía a las personas menores de 18 años las intervenciones quirúrgicas o tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo y la genitalidad a la identidad de género autopercibida.

El 16 de mayo, el juez federal Daniel Alonso falló a favor en un amparo presentado por los padres de un adolescente trans de 17 años para que una obra social le brindara al joven una interconsulta médica con un prestador para una mastectomía y la cobertura total de una cirugía de acuerdo a una prescripción médica.

El jueves pasado, la Cámara Federal de Paraná, Entre Ríos, respaldó la sentencia de Alonso con una votación dividida. El voto mayoritario fue de los jueces Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Bujanich, mientras que en disidencia votó la jueza Cintia Graciela Gómez.

Aranguren y Bujanich fundamentaron su decisión en que no había "circunstancias excepcionales que ameriten el cambio en la ley" con el DNU interpuesto por el Presidente de la Nación. Por el contrario, entendieron que dicha acción fue "un arrogamiento de facultades legislativas por parte del Presidente" dado que no corresponde con lo expuesto en el artículo 99 de la Constitución Nacional ya que no había "circunstancias expecionales ni situaciones de necesidad y urgencia que hayan impedido el trámite constitucional de sanción de las leyes".

¿Qué cambiaba el decreto libertario?

El DNU firmado por Milei sostiene en una modificación al artículo 11 de la Ley de Identidad de Género 26.743. El gobierno libertario modificó así que "las personas menores de dieciocho años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamiento a los que hace referencia el presente artículo", impidiendo que niños, niñas y adolescentes comenzaran los tratamientos para adecuar su cuerpo a la identidad autopercibida.

La declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia echa por tierra la modificación en este caso y le da plena vigencia al artículo 11 de la ley de identidad de género sancionada el 9 de mayo de 2012.

Un antecedente cercano

Hace dos semanas, un juez de La Plata suspendió el DNU de Milei que prohibía los tratamientos hormonales en favor de una joven, que promovió una acción de amparo al respecto: interpuso el recurso jurídico junto al frente de organizaciones LGBTINB+ Orgullo y Lucha. Allí se solicitaba la continuidad del tratamiento iniciado cuando la ley tenía plena vigencia, previo al DNU.

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de La Plata acompañó el reclamo y suspendió para dicho caso los efectos del artículo Nº1 del DNU 62/25. El magistrado indicó que decidió avalar el pedido “conforme lo indica su médica tratante, con el debido control médico e interdisciplinario y consentimiento informado”.

Desde el frente Orgullo y Lucha celebraron la decisión por ser un paso "para frenar el retroceso en materia de derechos que implica el DNU 62/2025". Sin lugar a dudas se trató de un antecedente cercano a la recuperación de los derechos obtenidos.