Cines

AMOR.COM

Con Pierre Richard y Yaniss Lespert. Dir: Stéphane Robelin. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.10, 19.15, 22 hs.

ASESINATO EN EL EXPRESO ORIENTE 2D

Con Michelle Pfeiffer y Johnny Depp. Dir: Kenneth Branagh. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 12.20, 14.45, 17.10, 19.40, 22.10 hs; tras 01. hs.

ASUNTOS DE FAMILIA 2D

Amer Hlehel, Mahmoud Shawahdeh. Dir: Maha Haj.

Cines Del Centro: 15.15, 19.20 hs.

DOS AMORES EN PARIS 2D

Con Alexandra Lamy y Jamie Bamber. Dir: Eric Lavaine. Sub. SAM 13 años.

Cines Del Centro: 15.10, 17.15, 19.30, 21.45 hs.

EL HIJO DE PIE GRANDE

Animación. Dir: Jeremy Degruson y Ben Stassen. Cast. ATP.

Showcase: 2D: 14.10, 16.15, 18.20 hs.

Village: 2D: 14.15 hs.

EL IMPLACABLE 2D

Con Jackie Chan y Pierce Brosnan. Dir: Martin Campbell. SAM 16 años.

Cía. Monumental: Cast: 20.30 hs.

Hoyts: Sub: 20.10 hs; tras 00.45 hs.

Showcase: Sub: 12.10, 17.20, 22.45 hs; tras 01.10 hs.

Village: Cast: 20.45 hs.

EXTRAORDINARIO 2D

Con Julia Roberts y Owen Wilson. Dir: Stephen Chbosky. ATP c/ley.

Hoyts: Sub: 15.40 hs.

Showcase: Cast: 12.25, 14.50, 17.15 hs. Sub: 19.50, 22.15 hs; tras 00.55 hs.

Village: Cast: 20 hs.

FELIZ DIA DE TU MUERTE 2D

Con Jessica Rothe y Laura Clifton. Dir: Christopher Landon. SAM 13 años c/res.

Cía. Monumental: Cast: 18, 20, 22 hs.

Hoyts: Sub: 22.50 hs.

Showcase: Cast: 12.05, 22.30 hs; tras 00.35 hs. Sub: 20.25 hs.

Village: Cast: 21.15, 23.30 hs; tras 01.30 hs.

GUERRA DE PAPAS 2 2D

Con Mel Gilson y Will Ferrer. Dir: Sean Anders. ATP c/ley.

Cía. Monumental: Cast: 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.25 hs.

Hoyts: Cast: 13, 15.20, 17.50, 20.30 hs.

Showcase: Cast: 12.10, 14.20, 17.05, 19.25, 21.55 hs; tras 00.40 hs. Village: Cast: 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 hs; tras 00.30 hs.

LA ESTRELLA DE BELEN 2D

Animación. Dir: Timothy Reckart. Cast. ATP.

Cía. Monumental: 16 hs.

Hoyts: 13.40, 15.50 hs.

Showcase: 14.30, 16.30, 18.25 hs.

Village: 13, 15, 17, 19 hs.

LA FAMILIA MONSTER 2D

Animación. Dir: Holger Tappe. Cast. ATP.

Showcase: 12.10, 14.15 hs.

LA NAVIDAD DE LAS MADRES REBELDES

Con Mila Kunis y Kristen Bell. Dire: Jon Lucas y Scott Moore. SAM 13 años.

Cía.Monumental: 14.10, 16.10, 18.15, 20.20, 22.25 hs.

Hoyts: 12.45, 13.10, 17.30, 19.50, 22.20 hs; tras 00.50 hs.

Showcase: cast: 12.25, 16.55 hs. Sub: 14.40, 19.30, 22.05 hs; tras 00.30 hs.

Village: cast: 13.20, 15.40, 18, 20.20 hs. sub: 22.45 hs; tras: 01 hs.

LA POSESION DE VERONICA 2D

Con Sandra Escacena y Bruna González. Dir: Paco Plaza. SAM 16 años.

Cía. Monumental: 22.40 hs.

Village: 16.15, 18.30, 23.15 hs; tras 01.30 hs.

LIGA DE LA JUSTICIA

Con Jason Momoa y Gal Gadot. Dir: Zack Snyder. ATP c/ley.

Cía. Monumental: 2D cast: 15.10, 17.30, 19.50, 22.10 hs.

Hoyts: 3D cast: 17.40, 20.20, 23.10 hs. cast: 13 hs.

Showcase: 2D cast: 12.30, 15, 17.25 hs. 2D sub: 20.10, 22.50 hs; tras 01.20 hs.

Village: 2D cast: 13.30, 16, 18.30, 21.15 hs; tras 00.05 hs.

LUNA, UNA FABULA SICILIANA

Con Vicenzo Amato y Corinne Musallari. Dir: Fabio Grassadonia. SAM 16 años.

Cines del Centro: 15, 17.25, 19.50, 22.15 hs.

THOR RAGNAROK

Con Chris Hemsworth y Tom Hiddleston. Dir: Taika Waititi. SAM 13 años.

Cía. Monumental: 2D cast: 18 hs.

Showcase: 2D cast: 12.20, 14.35 hs. 2D sub: 19.45 hs.

Village: 2D cast: 14.30, 17.15, 22.30 hs; tras 01.15 hs.

STAR WARS VIII

Con Thom Hardy y Daisy Ridley. Dir: Rian Johnson. SAM 13 años.

Cía.Monumental: 3D cast: 14.30, 17.20, 20.15 hs. 2D cast: 13.30, 14, 15.40, 16.20, 16.50, 18.30, 19.10, 21.30, 22.15 hs. 2D Sub: 19.45 hs.

Hoyts: 3D DBOX cast: 11.50, 15, 16.30, 22 hs; tras 01.10 hs. 3D XD DBOX sub: 19.30, 23 hs. 3D XD DBOX cast: 12.30, 16 hs. 3D sub: 12.10, 15.30, 19, 22.30 hs. 2D cast: 13.30, 16.50, 20, 23.15 hs. 2D sub: 14.30, 16, 21.30 hs; tras 00.40 hs.

Showcase: 3D cast: 13.40, 16.45, 19.15, 22.20 hs. 3D sub: 13, 16.05, 19.55, 23 hs; tras 01.30 hs. 2D cast: 12.40, 15.05, 15.45, 18.15, 18.55, 21.20, 22 hs; tras 0.25, 01.05 hs. 2D sub: 12.20, 15.25, 16.25, 18.35, 19.35, 21.40, 22.40 hs; tras 00.45 hs.

Village: 4D cast: 13.15, 16.15, 19.15 hs. 4D sub: 22.15 hs, tras 01.20 hs. 3D cast: 13, 15, 16, 18, 19, 22 hs; tras 00.15, 01 hs. 3D sub: 14, 17, 20, 21, 23 hs. 2D cst: 14.30, 15.30, 17.35, 18.35, 20.45, 21.45 hs; tras 00.45 hs. 2D sub: 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 hs; tras 00.05, 01.30 hs.

VICTORIA Y ABDUL 2D

Con Judi Dench y Ali Fazal. Dir: Stephen Frears. Sub. ATP c/ley.

Cines Del Centro: 17.05, 21.30 hs.

Para tener en cuenta

ARTEON ESPACIO DE ARTE

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA. Tel: 426‑8841.

CIA. MONUMENTAL

San Martín 993/99. www.complejomonumental.com.ar. Trasnoche únicamente días sábados.

CINE LUMIERE

Vélez Sarsfield 1027. Tel: 480‑4816.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1. Tel: 445‑1460.

EL CAIRO

Santa Fe 1120. Tel: 4721851.

HOYTS

Portal Rosario Shopping. Trasnoche vie y sáb.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501. Tel: 436‑0999 (inf.) y 436‑0500 (vta). Las funciones de trasnoche son los días viernes, sábados y víspera de feriado.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856. Tel: 516‑1111. Reservas al 0810‑0810‑2463. Tras vie, sáb. Horarios de apertura: lun a vie 15 hs; sáb a las 14 hs.

Música

EL CIRCULO

Mendoza y Laprida. Tel: 4483784.

Sergio Dalma presentaría Vía Dalma III . Vie 23 de marzo de 2018. Próximamente entradas a la vta en el teatro o en www.ticketek.com.ar

Teatro

APUR

Córdoba 2971.

El Teatrillo Talleres de Teatro Producciones 2017.

Señoritas en banda. Dir: Luciana Evangelista. Mié 13, 21.30 hs; vie 15, 20.30 y 22.30 hs.

Invitados al fin. Dir: Daniela Ominetti. Mié 13, 20 hs; sáb 16, 20.30 y 22.30 hs; dom 17, 19.30 y 21.30 hs.

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991. Tel: 4360454.

El acompañamiento, Cía. de Repertorio de la Esc. Experimental del Rayo. Dir: Aldo El Jatib. Jue 14, 21 hs.

Pleurotus Fulminaris, Cía. de Repertorio de la Esc. Experimental del Rayo. Texto, dramaturgia y dir: Aldo El Jatib. Vie 15, 21 hs.

La casa de Bernarda Alba, Cía. de Repertorio de la Esc. Experimental del Rayo. Versión de Aldo El Jatib. Sáb 16, 21 hs.

Muestra Curso Anual 2017. Dom 17, 20 hs.

Para niños

C.C. FISHERTON

Wilde y Morrison.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos y Moronao. Sábs a las 16 hs. No se suspende por lluvia.

COMPLEJO ASTRONOMICO MUNICIPAL

Parque Urquiza.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Sábs a las 16 hs. No se suspende por lluvia.

CUATRO PLAZAS

Pcias. Unidas y Mendoza.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Doms a las 16 hs. No se suspende por lluvia.

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs (no abrirá el dom 24, lun 25, dom 31 ni el 1º ene). Ent gral 20.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848.

Mar a vie de 9 a 17 hs; sáb, dom y fer de 10 a 18 hs (no abrirá el dom 24, lun 25, dom 31 ni el 1º ene). Ent gral $ 20.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 449‑6510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs (no abrirá el dom 24, lun 25, dom 31 ni el 1º ene) Ent gral $ 20.

MUSEO DE LA CIUDAD

Bv. Oroño 2300.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Doms a las 11 hs. No se suspende por lluvia.

VECINAL LA REPUBLICA

3 de Febrero y Paraná.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Doms a las 18 hs. No se suspende por lluvia.