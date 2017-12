Eduardo Coudet, como entrenador, y Diego Milito, en la función de manager, estarían muy cerca de arreglar sus llegadas a Racing, según expreso ayer el presidente del club, Víctor Blanco. “Soy optimista con las llegadas de Milito y Coudet, no lo puedo confirmar, pero soy optimista”, reveló el dirigente, que el fin de semana pasado resultó reelecto en los comicios presidenciales de la institución de Avellaneda. “Milito es una persona ganadora y está a un paso de sumarse. El ya habrá hablado con Coudet, no lo sé, pero no hay tiempo que perder. Esperemos que entre lunes o martes podamos hacer una conferencia para anunciarlos”, indicó Blanco. Además, el dirigente explicó que el ex goleador académico ya estaría en funciones: “Coudet es un técnico que siempre me gustó, pero igual lo eligió Milito, sino no tiene lógica”.

Racing se quedó sin técnico tras la partida de Diego Cocca, que renunció luego de la derrota con Independiente como local, en la décima fecha de Superliga. Desde allí, el plantel es conducido por Juan Ramón Fleita, entrenador de la Reserva, quien al mando de la Primera cosechó un empate (frente a Newell’s de visitante, 2-2) y una victoria (con Gimnasia de local, 3-1). Coudet, por su parte, inició su carrera como director técnico en Central, donde alcanzó los subcampeonatos de las ediciones de la Copa Argentina 2014-15 (perdió con Boca) y 2015-16 (derrota frente a River). Tras su paso por Rosario, Coudet asumió en Tijuana de México, este año, y luego de 20 partidos (seis triunfos, siete empates, siete derrotas), renunció en octubre pasado. Mientras que Milito, quien se retiró como futbolista en 2016 en Racing, tras regresar de Europa en 2014 y consagrarse campeón ese mismo año, siempre se mantuvo ligado al club, y ahora se haría con un cargo formal por primera vez.

Racing marcha decimocuarto en la Superliga con 16 puntos, producto de cuatro ganados, cuatro empatados y cuatro perdidos. Pero la Superliga no es el principal interés del club de Avellaneda, ya que está clasificado para la Copa Libertadores de 2018, que se sorteará el próximo miércoles.