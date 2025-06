Soy el topo que viene a destruir el Estado, decía orgulloso el presidente de la Nación y, lamentablemente para lxs ciudadanxs, está cumpliendo con su palabra. Como una topadora, las políticas públicas del gobierno arrasan con todo, sin distinciones. En estos días, por ejemplo, con lo que ocurrió con los reclamos del personal del Hospital Garrahan, lo pudimos ver claramente: están desbaratando mucho más que un hospital público; están rematando un orgullo nacional.

Por el Hospital Garrahan pasaron miles de niñxs, familias. Las historias resuenan sin cesar. La gente necesita compartir sus experiencias y los milagros vividos gracias a la intervención de tantos profesionales que, por amor a su profesión y el compromiso con el juramento hipocrático, entregan su vida con cada paciente. Son miles las anécdotas y una más sorprendente que la otra. Ojalá estos relatos pudieran frenar tanta destrucción.

El conflicto en este centro de salud viene hace tiempo, pero empeoró en esta última semana y el Gobierno ha decidido pronunciarse a través de la viceministra Cecilia Loccisano. No solo es evidente que al gobierno de Milei no le interesa el problema, sino que además se puede ver que disfrutan de la situación: eso expresan sus funcionarios en sus demostraciones públicas, además de sus fanáticos y tuiteros amigos.

El mantra de la gestión es “desfinanciemos”. Lo único importante es el equilibrio fiscal. Ahorremos en cosas que no nos interesan, como la obra pública, la salud, la educación, la ciencia, el arte. ¿Para qué? Si el país funciona igual. Es increíble, pero real.

La respuesta que da el gobierno sigue las pautas de manual que siempre usan: “los K inventaron ñoquis y te acusan de insensible por desarticularlos”. Es decir: el objetivo es poner el ojo en el manejo del hospital en vez de hacerse cargo del desfinanciamiento. Javier Milei, en sus declaraciones, culpó al kirchnerismo de “dibujar” empleados administrativos. El discurso que recurrentemente utiliza esta gestión se vale de mentiras y de manipulación de manera descarada para generar duda sobre un reclamo justo. Las frases son las de siempre: distribuyen mal los fondos en lugar de pagarles a los médicxs, deciden gastar en gente que no necesitan, son todos ñoquis, el curro, lxs parásitos, son vagos, son K.

El argumento del gobierno no es azaroso: ¿recuerdan el conflicto con las universidades? Esta crisis me hizo acordar de lo que sucedió en ese momento. Fue el primer problema que desestabilizó a una gestión que venía acostumbrada a que no le entraran las balas. Hasta que algo sucedió con las universidades. El apoyo total del pueblo perturbó la seguridad libertaria. Tardaron un tiempo en encontrar un argumento sólido que “penetrara” (una palabra que seguro les gusta mucho) en la opinión pública: “las universidades no se dejan auditar”. Con esa mentira, lograron sembrar suspicacia. Nunca mostraron una prueba de que ello fuera así y hoy las universidades están peor que el año pasado.

Con el Hospital Garrahan están haciendo exactamente lo mismo, es como si viéramos la misma película con diferentes actores. Están valiéndose de la misma metodología. Esta semana fue el ensayo general, a ver si la sociedad empieza a dudar del legitimo reclamo de los trabajadores del hospital y les empiezan a restar apoyo y así, de esta manera, poder seguir adelante con lo único que les importa, que es ir reduciendo el presupuesto al hospital.

Los datos que difunde la ministra están claramente manipulados para engañarnos y ganar la disputa mediática. Así dudamos y comenzamos a repetir: ojo que el Garrahan es una cuna de ñoquis. Son tan obvios, es evidente que lo único que intentan es manipular a la sociedad. El Garrahan tiene el triple de empleadxs destinados a la atención de niñxs que el plantel dedicado a las tareas administrativas. Según la información oficial del hospital, el personal asistencial, los que tienen contacto directo con pacientes y que realiza algún tipo de tarea médica es de 3190 personas; es decir el 67% de los 4728 agentes de la planta que trabaja en el hospital. La ministra solo contó a los médicxs, que efectivamente rondan los 500, pero forman parte de los 3190 profesionales que atienden a lxs niñxs. Dejó afuera fonoaudiólogxs, psicólogxs, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticxs, kinesiólogxs, etc. ¿Se le pasó o intentó manipular la información? Lo dejo a tu criterio, dijo Karina Olga. Nos mienten en la cara, lo hacen a propósito y lo peor es que no les importa.