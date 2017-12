Juan Martín del Potro, 11° en el ranking mundial y bicampeón en el torneo de Estocolmo, venció anoche 6-4, 4-6 y 6-2 al tenista australiano Nick Kyrgios en el mítico Luna Park, en un partido donde estuvo en juego la Copa Peugeot. El embajador de la marca viene de un gran año. Luego de derrotar en primera ronda del Masters de Shanghai al georgiano Nikoloz Basilashvili, se transformó en el cuarto argentino que logra ingresar al ranking de los 100 tenistas con más victorias en la historia de la ATP, con 371.

Tras la consagración del ATP 250 de Estocolmo, venciendo en la final del certamen al búlgaro Grigor Dimitrov, Del Potro alzó la segunda corona consecutiva en el certamen sueco, luego del éxito conseguido en el mismo escenario en el 2016.

Con este título, el argentino de 29 años llegó a los 20 títulos en su carrera profesional en el circuito ATP. Tiene, además, otras ocho finales disputadas. A esos logros se suman las dos medallas olímpicas (bronce en Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016) y la Copa Davis ganada con el equipo argentino en el 2016.

El australiano, por otro lado, alcanzó el top 50 del ranking a los 19 años. En 2014 alcanzó los cuartos de final de Wimbledon, derrotando a Rafael Nadal en octavos. Actualmente, con solo 22, lleva 3 ATP en su haber.

Este año luego de haber disputado el US Open, Del Potro recibió el Premio al Espíritu Deportivo (Sportmanship Award) de manos de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), por su excelencia y deportividad durante el US Open. El jugador fue elegido por un comité formado por dirigentes de la asociación, ex deportistas y periodistas. Este premio se estableció el 2011 con el objetivo de educar e inspirar a los jóvenes y sus padres, a desarrollar y mostrar la mejor versión de la deportividad y una actitud de juego limpio y respeto dentro de la cancha.