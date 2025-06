Central desestimó negociar con Boca el pase de Jaminton Campaz y el delantero colombiano se queda en la ciudad. La decisión de la dirigencia fue compartida con el técnico Ariel Holan, quien cree relevante la continuidad del jugador para la próxima temporada. Por otra parte, se espera respuesta de Tottenham de Inglaterra a la propuesta canaya para hacerse del pase de Alejo Veliz.

Los directivos de Arroyito se decidieron por no desprenderse de Campaz y para no abrir conversaciones con Boca se sugirió una cotización cerca de los ocho millones de dólares, cifra que no puede afrontar el club de la Ribera. De esta manera el colombiano permanecerá en el plantel para jugar la próxima temporada y se descarta cualquier negociación con el club que preside Juan Román Riquelme.

A su vez, la directiva canaya espera lograr el pase a préstamo de Veliz y por eso se resolvió la salida a Olimpia de Paraguay de Sebastián Ferreira. Es que más allá de lo que ocurra con Veliz, el plantel recupera en este pretemporada al delantero Agustín Módica, quien lleva diez meses de recuperación de una lesión de meniscos y ligamentos que sufrió el año pasado ante Independiente en Avellaneda.

Holan se reencontrará con los jugadores la semana próxima en Arroyo Seco. El equipo hará pretemporada de dos semanas y luego preparará su compromiso con Unión por los 16avos de final de Copa Argentina agendado para el sábado 28.