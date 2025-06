Una vez que Norah Jones se sentó frente al piano, la postal que se desprendía de cada tecla, cada nota, cada armonía era similar a la de su padre, Ravi Shankar, cuando tocaba el sitar. Y se tornó en una especie de guía espiritual. La situación era tan sexy que valía la pena probar perderse en esa fe hacia lo desconocido, porque, al mismo tiempo, el contexto en el que sucedió hizo hincapié en el cuidado y la seguridad. Al final, luego de que se encendieron las luces de la sala, brotó la sensación de que se había salido ileso de ese ayahuasca sonoro. O era lo que parecía porque algo pasó, el efecto post trip se fue sintiendo con el correr de las horas. Primero la emoción era afín a la del regocijo, de pronto apareció la duda, luego irrumpió el desconcierto y tras atravesar ese túnel tornasolado vino la calma.

Justo un año antes de conocer a su actual pareja y padre de sus hijos, el todavía enigmático Pete Remm (a razón de su bajo perfil, por más que también forma parte de la industria musical), la música estadounidense publicó en 2012 el disco Little Broken Hearts. Ahí ella cantó acerca del llanto, el abandono, la sensación de estar perdido y el corazón roto, inspirada en una dura ruptura con su antigua pareja, un escritor de ficción. De hecho, en uno de los videos del disco se mostraba a sí misma como una asesina. La víctima era un novio mentiroso e infiel, y ambos terminaban en el fondo de un lago. “Tenía ganas de entrar en ese lugar vulnerable”, confesó más tarde. A poco más de una década de su lanzamiento, el disco se seguía erigiendo como una isla en su carrera, hasta la salida de Visions.

En sintonía con esa intención narrativa, el noveno álbum de la artista de 46 años se encuentra inspirado en el onirismo. Fueron ideas que surgieron entre el sueño y la vigilia, sobre todo en la noche o antes de acostarse a dormir. La cantante, compositora, pianista y guitarrista mencionó que muchas de las canciones fueron escritas en momentos de letargo, como el melódico “Running”, en el que luego se despertó de golpe. Aunque no explicó nada de esto, el tema en cuestión fue uno de los primeros que interpretó en esta vuelta a Buenos Aires, a seis años de su último paso por la ciudad. Sucedió el lunes último a la noche, en un Movistar Arena colmado en todos sus sectores, a contramano de lo que pasó recientemente en los recitales de leyendas del calibre de Nile Rodgers & Chic o The Pretenders.

Jones estuvo al frente de un cuarteto exquisito. Foto: Gallo Bluguermann





Luego de salir a escena junto al exquisito cuarteto en el que se apoyó en esta oportunidad, Jones levantó el telón del repertorio de la mano de “What Am I to You?”, temazo incluido en su álbum debut, Come Away With Me (2002). A continuación, la artista saludó al público, agradeció la asistencia y advirtió que haría algunas canciones de su más reciente álbum, publicado, por cierto, en marzo de 2024. Entonces sonó el R&B progresivo “Paradise”, coescrito a cuatro manos con el productor del disco, Leon Michels (este geniecillo del groove estuvo en Buenos Aires en 2017, como parte de la banda de Lee Fields & The Expressions, artista de funk y soul que resucitó de entre los muertos). Con el firmó también otros títulos de esa producción, entre los que sobresale “That's Life”, que esta vez no fue de la partida.

En “After The Fall”, groove de compleja digestion, Jones se levanta del piano para plantarse de pie frente al órgano, lo que le inyecta a la canción un matiz góspel. Previo a eso le devolvió el cariño a público diciéndoles “Ti amo” y había quedado sola con su bajista Josh Lattanzi y el baterista Brian Blade, quien se llevó la ovación en la balada “Sunrise”. Sin embargo, no se fue del eje de lo que vino a hacer, y retornó al disco Visions con “I’m Awake”, R&B tan intenso como pasional, sin que esto signifique perder el control. Y es que las canciones de Jones siempre están a un tris de romper los moldes. No obstante, cuando la ola está por romper contra la piedra, siempre lo hace sin salpicar, tal como aconteció en este caso, en el que tuvo en calidad de secuaz a la vocalista y guitarrista Sasha Dobson.

A contramano de lo que manifiesta su título, “I Just Wanna Dance”, igualmente partícipe de su flamante álbum, se acerca más a un deseo de bailar, hasta con sabor de lamento por la imposibilidad, de hacerlo, que propiamente a una circunstancia festival. Cada vez que ella entra en ese laberinto de las antípodas, deja bien en claro el entorno en el que se desdarrolla y se anima parte a establecer hipótesis, para luego resolverlas en el desenlace. Lo que suele salirle muy bien. Algo similar a lo que pasó con “Hurts to Be Alone”, posiblemente el pasaje más jazzero del show, al tiempo que, una vez de vuelta en el piano (y respaldada por la tecladista Sami Stevens), dejó al descubierto la potencia de su voz. Y vaya que talento le sobra, haga lo que haga, toque lo que toque. Ella encarna la quintaesencia de la aptitud.

Por supuesto, no faltó el tema que le dio nombre a su reciente material, rara avis no sólo del disco, sino también del show por su forma de encarar al minimalismo. Si bien esa dialéctica entre voz y guitarra (con eco), como sacada de una película de David Lynch, es la constante, en su final de repente se lleva el protagonismo esas trompetas propias del mariachi. Aunque sin dejar tan evidencia su origen. De todas formas, fiel a la narrativa que demostró el show hasta el momento, el tema no rompió con el aura de espiritualidad que postuló la artista. Y se mantuvo en ese plan cinematográfico por cortesía de su hit “Little Broken Hearts”, al que le secundó “Staring at the Wall”, donde peló ese rock a lo The Zombies. Sin importarle mucho el clima que había generado, pegó el volantazo con el blues abisal “Rosie's Lullaby”.

Amparado por una puesta simple, basada en un telón y retazos de tela que parecían disparos hacia los focos de luces, cuyos colores se basaban en la tapa de Visions, el tramo final largó con el blues de malicia in crescendo “Queen of the Sea”, para luego apelar por country “Come Away with Me”. Jones regresó al rock (y también al órgano), de estructura lenta, canchera y sureña, con “Happy Pills”, y en ese vaivén de tonos y pigmentaciones cerró la performance a través del góspel “All This Time”. La hora y media de show la completaron un triplete de covers, en el que despunto una revisión sentimentalmente rutera de “Long Way Home”. Podría haberla mechado con “A Song with No Name", que ella firmó con Jeff Tweedy, líder de Wilco (de reciente paso porteño), pero eso ya era pedirle demasiado a la emoción.