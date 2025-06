En lo que va de este año, hubo tres femicidios en solo 23 días en la provincia de Jujuy. Ayer se cumplió un mes del asesinato de Angelina González, de 15 años, en Pampa Blanca; el 11 de mayo mataron a Paola Vargas en el barrio Alto Comedero en la capital jujeña, y el 26 de mayo fueron hallados los restos calcinados de Tamara Fierro, en un descampado de Fraile Pintado.

Estos crímenes estuvieron en la centralidad ayer, en las movilizaciones que realizadas en la provincia a diez años de la consigna Ni Una Menos.

La provincia de Jujuy se encuentra en emergencia por violencia de género desde 2020, sin embargo, la violencia sigue cobrándose vidas de mujeres.

De los tres casos, dos están en etapa de investigación, los femicidios de Angelina y Tamara. La causa por el femicidio de Paola Vargas se cerró porque el asesino se suicidó.

Ayer colectivos feministas, de la diversidad, gremios, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, universitarias, organizaciones indígenas e independientes marcharon por las calles de San Salvador de Jujuy con una bandera “Basta de políticas de odio, fascistas, misóginas y racistas”. También hubo una marcha en San Pedro, donde recordaron a Rosita Aliaga, cuyo femicidio aún sigue impune.





Por la tarde hubo una marcha en Fraile Pintado, donde hace una semana fue asesinada Tamara Fierro, cuyo cuerpo fue descuartizado y quemado. El pueblo está conmocionado por este hecho y sigue en las calles, a pesar de la represión que sufrió la semana pasada. Familiares de la joven madre asesinada expresaron que se sienten perseguidos por la policía.

Por este hecho están imputados Diego Castro Guerrero y Sebastián Pérez. Sin embargo, la familia considera que hay más involucrados. “No nos contentamos con dos imputados, queremos a todos los que se están encubriendo, queremos que se secuestre la camioneta de Moisés Liberali, ex pareja de Tamara, queremos ver si hay otros cómplices en la casa del imputado, queremos justicia”, sostuvo la abogada Mariana Vargas, que representa a la querella de la familia.

Vargas, referente de la Multisectorial de Mujeres, informó en la marcha en San Salvador que pidieron al gobernador Carlos Sadir que reciba a los familiares de Tamara y que garantice seguridad porque la Brigada de Investigaciones está hostigando a vecinos para que no aporten filmaciones a la querella.

En San Salvador la columna partió de Plaza Belgrano y avanzó por 13 cuadras, con cánticos e intervenciones de artistas de teatro independiente bajo el manifiesto: "No fue crimen pasional fue crimen patriarcal". Una respuesta al secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, quien al referirse al asesinato de Tamara Fierro aseguró: “fue un crimen pasional como todos los femicidios”.





Las primas de Tamara marcharon en la capital. Camila Fierro declaró que siente “mucha bronca, tristeza, dolor y fuerza por mi prima , por mi familia y por las mujeres que han asesinado brutalmente en este último mes".

Contó que participó de la marcha con sus compañeros y compañeras de la Facultad de Humanidades. "Estamos en las calles donde hay que estar". Hay que "movilizar y organizarse, porque estamos atravesando un contexto donde la vida de las mujeres no importa, donde hay un gobierno que niega los femicidios, donde hay un gobierno que desfinancia las políticas públicas de género, entonces no podemos quedarnos en las casas y dejar que el dolor nos invada únicamente, sino usarlo como un motor y vehículo para seguir luchando y para seguir pidiendo justicia por esas mujeres que nos arrebataron y en mi caso principal pedir justicia por mi prima Tamara”, expresó.

Reclamos de justicia

Evangelina, mamá de Angelina González, marchó con la foto de su hija, la más chica de ocho hermanos. “Cada día es más difícil seguir adelante, le pido a mi hija que me dé fuerza, me cuesta mucho cada día. Todos estamos mal en mi familia, esto nos ha destruido. Era la más mimada de la casa, sus hermanos están mal, era cariñosa. Quiero que el asesino de mi hija pague. Mi hijita tenía 15 años, teníamos tantos planes. Me siento apoyada por las mujeres, quisiera que salga la gente porque esto se está poniendo cada vez peor, para las chicas”, advirtió.





Angelina desapareció el 3 de mayo y fue hallada muerta, estrangulada, el 5 de mayo, en la zona del río Las Pavas en el límite con la provincia de Salta. El femicida, Adrian Ochoa, que intentó envenenarse, ahora está alojado en el penal de Gorriti.

La madre de Paola Vargas también marchó. “Por mi hija, pido justicia; a mi hija no la tengo y al asesino, tampoco. Pero quiero justicia porque los policías que estaban parados junto a otros cómplices del asesino tienen que responder. Mi hija estaba con vida y el asesino la golpeó y la mató. Mientras la policía vallaba la casa, no entraban, según ellos, no tenían orden del fiscal. Me da mucha pena, tristeza, mi hija ya no está. Ningún hombre debería hacer esto, menos a una mujer, pido justicia”, ratificó.

Paola fue ultimada en su casa por su expareja, Sergio Tejerina, que la atacó delante de sus hijos y luego se suicidó.

También marchó Faustina, madre de Zulma Valencia, asesinada en Monterrico en 2018. El femicida, Franco Aucachi, cumple prisión perpetua desde 2021. La madre pide reparación del Estado porque se había ordenado una restricción que no se cumplió.