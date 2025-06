La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán evidenció este martes por la noche su desconocimiento de la realidad e incapacidad para interpretar los datos oficiales. Intentó desacreditar las demandas salariales de los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, diciéndoles una y otra vez en la cara que sus ingresos superaban la canasta básica para una familia tipo que, según ella, “es de 360 mil pesos”, apenas un tercio de su valor real.

El disparate de Santillán, una de las “espadas” del oficialismo en la Cámara baja y los canales de TV y streaming, tuvo lugar anoche durante un programa periodístico en el que enfrentó a un grupo de residentes del hospital pediátrico, que desde hace semanas exigen una recomposición de los magros 800 mil pesos que cobran por mes.

Luego de que las médicas allí presentes expusieran sus argumentos e insistieran con que sus ingresos no les permiten afrontar los gastos del costo de vida ni del alquiler de sus viviendas, Santillán no tuvo la mejor idea que decirles que sus sueldos superaban la canasta básica mensual y que, por lo tanto, su reclamo tenía “mucha carga política”.





“La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo, por el Indec, (fue de) 360 mil pesos”, atacó la diputada. El monto que mencionó Santillán fue, en rigor, el valor que el Indec le atribuye al gasto mínimo que un solo adulto necesitaría para vivir. Lo que el organismo dice en realidad es que una familia tipo de cuatro personas precisa casi 1,1 millón de pesos para vivir sin ser pobres.

El dato que citó Santillán no se correspondió con el dato oficial, lo cual evidencia dos cuestiones: su impericia para interpretar la estadística y su desconocimiento de las necesidades reales de los habitantes.

Cuando mencionó ese dato leído desde su teléfono móvil, algunos de los panelistas dudaron de la exactitud. No obstante, ella insistió: “Trescientos sesenta mil lo que necesita una familia de cuatro personas”.

Luego apuntó contra la médica que había dicho que cobraba apenas 800 mil pesos por mes, es decir que tiene un salario por debajo de la línea de pobreza. “Creo que la doctora había dicho 800 mil o algo así. Falso. Los datos del Indec dicen que una familia necesitó 360 mil pesos para lograr la canasta básica”, reprochó.

Y no obstante, se porfió con la torpeza: “Ella dijo que no podía pagar el alquiler porque no podía llegar a la canasta básica. Bueno, 360 mil pesos es lo que se necesita”, la cuestionó y acusó de hacer un reclamo “con mucha carga política”.