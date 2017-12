Meterte con lxs jubiladxs es meterte con todxs. El ajuste que pretende llevar adelante el oficialismo con el proyecto de “reforma” previsional logró que por un día, que por un rato, que por unas horas, se diluyera la grieta que divide al país.

El jueves todxs fuimos jubiladxs porque los jubiladxs no son un gasto, porque los más débiles no pueden ser la variable de ajuste cuando no cierran las cuentas o cuando hay que cumplir con los requisitos de los organismos internacionales para seguir endeudando al país. Porque hay 3 millones de jubiladxs que cobran 7246 pesos y se mueren de hambre porque no llegan a cubrir la mitad de la canasta básica. Porque quienes no somos jubiladxs hoy, seremos lxs jubilados de mañana. Porque la insensibilidad del gobierno quedó en evidencia a pesar de haber disfrazado de reforma lo que es un ajuste. Porque la soberbia es mala consejera, y el gobierno envalentonado con el triunfo electoral del 22 de octubre pasado, no contempló que meterse con lxs jubiladxs es meterse con todxs. Y que meterse con todxs tiene costo político.

El gobierno intentó responsabilizar a la oposición, en realidad al kirchnerismo en particular que es la grieta que le conviene, por haber tenido que levantar la sesión en la Cámara de Diputados y así evitar la discusión sobre la militarización y la represión en los alrededores del Congreso de la Nación, y sobre las acusaciones de la presencia de diputados que sin haber jurado se sentaron en las bancas para dar quorum. El gobierno desvía la atención para evitar pagar el costo político que tiene la violencia que encierra el proyecto en sí mismo. El objetivo es uno solo y es la caja de la Seguridad Social y los 100 mil millones de pesos que el gobierno les quiere quitar a los jubilados.

La CGT está en contra, la CTA está en contra, todos los partidos la oposición están en contra, los abogados constitucionalistas sostienen que es inconstitucional, los profesionales y los académicos expertos en Seguridad Social expresaron su opinión también en contra y hasta Elisa Carrió la candidata del oficialismo que sacó más del 50 por ciento de los votos en la Ciudad de Buenos Aires se vio obligada a decir que estaba en contra.

El oficialismo se mete con todxs cuando pretende meterle la mano en el bolsillo a los jubiladxs. Porque la Seguridad Social es una inversión y porque los jubiladxs somos todxs: Acá no hay grieta.