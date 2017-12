Las simpatías políticas del presidente Mauricio Macri colocaron al país al borde del conflicto diplomático. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, pidió una aclaración a su par argentino, Jorge Faurie, a raíz de un video en el que Macri da su apoyo al candidato presidencial chileno Sebastián Piñera para la segunda vuelta electoral de mañana en la que compite con el candidato del oficialismo, Alejandro Guillier. “He estado en contacto con el canciller de Argentina para hacerle saber lo inusual que resulta para Chile el haber visto viralizado este video. No es lo común. No es lo usual”, afirmó Muñoz. En el video, Macri dice: “Quiero mucho al pueblo chileno, le tengo un profundo afecto y deseo que tengan la mejor elección y en eso no soy objetivo. Hace muchos años soy amigo de Sebastián, lo admiro, creo que es un gran dirigente. Éxito para todos los chilenos”. El canciller Muñoz reconoció que en todos las elecciones presidenciales “es habitual que partidos políticos o personalidades amigas o cercanas a los candidatos se expresen a favor de ellos”. Sin embargo, precisó que “lo que es altamente inusual es que un presidente en ejercicio apoye diciendo que no puede ser objetivo por la amistad que tiene con uno de ellos”. “Sabemos de la amistad profunda que existe entre Chile y Argentina, y al final de cuentas todos estos pronunciamientos desde el exterior creo que tienen un impacto bastante limitado en la opinión de los chilenos”, concluyó Muñoz.