Ignacio Astore fue a presenciar el último clásico del fútbol femenino entre Newell’s y Central porque el partido entregaba la oportunidad del primer título de las leprosas en el plano nacional. Las chicas se impusieron, dieron su primera vuelta olímpica y Astore no dudó el resaltar el “proyecto” que las llevaron a la gloria. Pero en Newell’s las jugadores denunciaron que la dirigencia no les paga el sueldo y el presidente ahora no aparece. “Queremos expresar profunda disconformidad ante los reiterados atrasos salariales por parte de la institución”, lamentaron las campeonas en redes sociales.

Astore puso la cara para dar la vuelta olímpica y nunca más. Las chicas del fútbol femenino lo buscan al presidente para que les pague los sueldos y no aparece, en una situación institucional y administrativa que este diario viene contando hace tiempo y que afecta a todos los trabajadores del club, incluso a aquellos monotributistas que facturan menos de un millón de pesos.

“Pese a haber cumplido con nuestras obligaciones con compromiso, responsabilidad y profesionalismo, no hemos obtenido respuesta alguna por parte de la institución, lo cual agrava aún más la situación", denunció el plantel femenino. “No es la primera vez que ocurre este tipo de imcumplimintos, lo que refleja una preocupante falta de consideración hacia el trabajo que realizamos. Exigimos una pronta regularización de la situación y un mayor respeto institucional hacia quienes formamos parte de este proyecto deportivo”, reclamaron.

Newell's atraviesa una situación económica preocupante, que se agudizó con la renuncias sucesivas de directivos en los últimos meses. Por caso, el ex jugador leproso Guillermo May le ganó una demanda al club por más de 300 mil dólares. El uruguayo firmó su rescisión en 2024 pero nunca se la pagaron. Los incumplimientos de Astore son repetidos y hay preocupación en la oposición por la situación en que entregará el club la dirigencia a fin de año.