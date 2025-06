“Sabía que trabajaba mucho, pero ahora tengo la posibilidad de duplicarme”, ironizó el gobernador Axel Kicillof ante más de 20 intendentes esta tarde en La Plata luego de haber sido noticia toda la jornada por una presunta reunión con Cristina Fernández de Kirchner que, al cierre de esta edición todavía no había existido.

Fue un día eterno en La Plata. Por la mañana, el gobernador y el intendente Julio Alak cortaron cinta a la renovada Plaza Italia de la capital bonaerense, el tercer espacio verde reabierto en solo dos meses con la idea de jerarquizar la ciudad de las diagonales. Pasado el colorido evento cultural, el mandatario encaró una reunión que duró unas dos horas con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, otros miembros del gabinete y algunos intendentes del conurbano bonaerense. El motivo de ese encuentro no trascendió.

Para las 15, comenzaron a llegar a La Plata los alcaldes de diversos puntos de la Provincia. La recientemente anunciada candidatura de CFK y las tensiones persistentes al interior de la coalición de gobierno fueron la marca de la jornada.

Pasadas las bromas, el gobernador se concentró en lo suyo: la firma de acuerdos leasing del Banco Provincia con intendentes del oficialismo y de la oposición. Según confiaron los presentes de Buenos Aires/12, hubo algunas tesiones que Kicillof desactivó eso concentrando la actividad en la gestión y la evaluación de la situación económica de los distritos.

Entrada la tarde, el gobernador dijo a los intendentes y referentes del Movimiento Derecho al Futuro que él aceptó una reunión con CFK tras la conversación telefónica entre ambos, pero les aseguró que eso no ocurrirá antes del lunes, cuando los más de 40 jefes comunales que se encolumnan en el MDF se congreguen en La Plata.

El mandatario les aseguró, además, que los quiere escuchar antes de tomar cualquier definición y señaló que, de realizarse el encuentro, será con suma reserva ya que fue el único requisito que pidió para llevar adelante el encuentro con la jefa del PJ. Kicillof sostuvo a los propios sentirse “respaldado” por ellos.

Con todo, los jefes comunales alineados al PJ nacional y bonaerense buscaron bajar las tensiones al poner en valor las acciones del gobierno provincial, una actitud que ya había encarado la jefa de bloque de UxP en el Senado, María Teresa García.

“Siempre pensé que tiene que haber unidad, siempre respetando a la conductora. Axel es el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires de la historia, pero la conductora se llama Cristina Fernández de Kirchner”, dijo a Buenos Aires/12 el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro. “Algunos, no Axel, pero sí algunos funcionarios excedieron, me parece que querían cobrar una herencia vacante cuando estaba viva”, sumó.

Sobre los pedidos del gobernador y el MDF de pedir respaldo a la gestión de la Provincia, el vicepresidente del Instituto Patria sostuvo que “estar con Cristina no es no apoyar a la gestión, todo lo contrario, es el mejor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires”. Por eso sumó que “hay que luchar contra Javier Milei, que no es un adversario, es un enemigo; obvio que hay algunas diferencias, pero son salvables”.

“Más allá de este lío que no se está logrando la unidad, para nosotros es muy importante que Cristina encabece una sección tan importante como la Tercera por lo que representa para el conjunto”, valoró el intendente de Ezeiza, Gastón Granados.

“Va a ser una elección muy difícil y necesitamos a los mejores candidatos. Yo creo que de nuestro espacio Cristina es la mejor candidata que podemos poner, así que ahora habrá que hacer lo propio en las otras secciones y buscar a los mejores”, sumó.

Para el jefe comunal con base en la Tercera, hay “errores y aciertos” de ambos lados de la interna, aunque empezó a delinear un cambio de actitud en cuanto a las relaciones bilaterales: “Yo estoy acá, lo vi en la firma del leasing, banco la gestión del gobernador muy fuerte; hoy me toca estar del lado de Cristina por circunstancias de la política, pero siempre tratando y peleando para que haya unidad, para que vayamos juntos”.

“Me canso de decir que para mí Axel va a ser el mejor candidato a presidente de la 27 que podamos tener, pero bueno, todo esto va de acuerdo a ir paso a paso”, anticipó.

Un salvavidas a los municipios

En el medio de una jornada agitada, Kicillof encabezó junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, una reunión con intendentes bonaerenses que suscribieron nuevos convenios de Provincia Leasing para la adquisición de bienes de capital, como así también se firmaron contratos para brindar microcréditos a emprendedores y emprendedoras locales.

A través de la Línea Municipios 2025 de Provincia Leasing los distritos acceden a una financiación del 100 por ciento y hasta 48 cuotas para la compra de equipos de salud, maquinarias, equipamiento de construcción y vehículos.

“Lo nuestro es una inversión de 200 millones para comprar una motoniveladora y una casilla con la idea de fortalecer el área vial, para poder tener los caminos en las mejores condiciones posibles ante esta situación climática atípica; llovieron casi 400 milímetros en los primeros meses del año, eso complicó la cosecha. Estos programas son fundamentales porque de Nación no llega ningún tipo de fondo, para los municipios chicos”, dijo a Buenos Aires/12 el director Vial de Hipólito Yrigoyen, Nicolás González.

Adhirieron los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de Benito Juárez, Julio César Marini, de Carlos Casares, Daniel Stadnik, de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, de Ensenada, Mario Secco, de Ezeiza, Gastón Granados, de General Paz, Juan Manuel Álvarez, de General Pinto, Alfredo Zavatarelli, de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni, de Magdalena, Lisandro Hourcade, de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, de Monte, José Castro, de Moreno, Mariel Fernández, de Pehuajó, Pablo Zurro, de Pilar, Federico Achával, y de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini.

Asimismo, con Provincia Microcréditos se rubricaron convenios con Avellaneda y Carlos Tejedor para acompañar a trabajadores y trabajadoras independientes mediante créditos para capital de trabajo. Suscribieron los intendentes Ferraresi y María Celia Gianini. Además, el Banco Provincia firmó con el intendente de Adolfo Alsina, Javier Andrés, un préstamo por 1.000 millones de pesos para financiar la adquisición de equipamiento vial y urbano.