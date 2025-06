“La instrucción de Axel Kicillof es que las ferias de La Salada vuelvan abrir para que los trabajadores vuelvan a sus puestos de una manera mejor a la que estaban”, asegura Santiago Pérez Teruel a Buenos Aires/12. El titular de la Asesoría General de Gobierno bonaerense recibió la orden del gobernador y asistió a una reunión en la Municipalidad de Lomas de Zamora con el objetivo de que se levante la clausura preventiva del predio en los próximos días.

El cónclave fue organizado por el intendente lomense Federico Otermín, y hasta allí se acercó Pérez Teruel en la tarde de este jueves. Durante más de tres horas, conversaron con la fiscal federal que lleva la instrucción de la causa, Cecilia Incardona, quien se comprometió a evaluar una serie de propuestas que acercaron Provincia, Municipio y Nación para presentar un pedido de levantamiento de la clausura lo antes posible.

“Esperamos que la semana que viene el juez esté en condiciones de tomar la decisión”, indica el el funcionario provincial en relación a Luis Armella, juez a cargo de la causa. El propio Kicillof publicó en su red X que, desde la Provincia, se está trabajando junto al Gobierno nacional, el municipal y la fiscal para “regularizar la situación de las ferias de La Salada y que los trabajadores puedan mantener sus fuentes laborales”.

“Los tres niveles de Gobierno coincidimos en la necesidad de que se reabran las ferias y vamos a destinar los recursos necesarios para concretarlo mientras permanecemos a la espera de la resolución judicial”, apuntó.

La reunión contó con la presencia de representantes de ARBA y el Banco Provincia, así como del Ministerio de Producción y del ministro de Seguridad, Javier Alonso. Desde la Nación, funcionarios de ARCA y de la cartera de Seguridad se dieron cita, a la vez que representantes del municipio de las distintas áreas involucradas se sentaron en la mesa.

Un dato que subraya Pérez Teruel es la participación de los feriantes a través de nueves representantes elegidos para hablar en nombre de los más de 10 mil trabajadores que se distribuyen en las tres ferias que componen el polo comercial La Salada y que fueron escuchados por la fiscal Incardona.

—¿Cuál fue el resultado de la reunión?

—La reunión terminó con el compromiso de la fiscal de analizar la cuestión, analizar los aportes del Municipio, la Provincia y la Nación para solicitar en el corto plazo el levantamiento preventivo de la medida cautelar de clausura. Se pudo trabajar muy bien con el intendente Otermín, quien convocó el encuentro, y contamos con la suerte que la instrucción de una investigación muy compleja la lleva una fiscal con quien pudimos mantener un intercambio y fue permeable a necesidad de la gente y las instituciones en sus tres niveles.

—¿Por qué habla de suerte?

—Porque es una situación casi inédita que una fiscal se acerque a conversar con las partes interesadas. Fue muy clara y dura respecto a la investigación, informó la dirección en la que está avanzando, pero también respondió las preguntas de los feriantes. Así es que se acordó, también, que en el marco de espera hasta la resolución del juez no haya cortes o movilizaciones. Los feriantes aceptaron, lo que es una actitud muy responsable por parte de gente que vive una situación espantosa donde van más de dos semanas sin poder trabajar.

—¿Cuáles son los aportes que hicieron a la fiscal para que evalúe el levantamiento de la clausura?

—Todas las partes buscamos una regularización fiscal y tributaria progresiva de todos los establecimientos, que son alrededor de 6 mil. Algunos ya lo vienen realizando. Desde la Provincia, acercamos al Banco Provincia para prestar asistencia y que puedan acceder a Cuenta DNI Comercio y así digitalizar las transacciones porque muchas se realizan en efectivo y de esta manera se puede transparentar las operaciones comerciales. Por el lado de ARBA, se pusieron en conocimiento herramientas para registrar los comercios y simplificar los aportes por parte de sujetos obligados. Además, se garantizó la instalación de puestos de consultas dentro del predio. Lo mismo hicieron desde ARCA.

—¿Y desde el Ministerio de Producción?

—Estuvo el subsecretario de Comercio, Ariel Aguilar, quien propuso realizar un censo de los feriantes para poder ofrecer capacidades con las que cuenta la Provincia a los fines de regularizar la situación de muchos emprendedores y así puedan acceder a líneas de estímulo para sus comercios.

—¿Se habló de la Ley de Marcas?

—No fue el tema central, pero sí se conversó. El subsecretario Aguilar llevó la propuesta de mejorar la situación con el objetivo de lograr la reapertura.

—¿Cuál será el aporte del Ministerio de Seguridad?

—Por el lado de Nación, son parte de los que llevaron adelante la investigación y parte del procedimiento de clausura. En el caso de Javier, desde la Provincia, es un actor central, presente en el marco de las protestas de los últimos días, que ofreció la asistencia necesaria para que la reapertura transcurra con la mayor normalidad.

—¿Qué respondió la fiscal?

—La fiscal Incardona está llevando adelante una investigación muy grande, donde se ordenaron detenciones y hay gente privada de la libertad por distintos tipos penales. En ese marco, hay una medida ordenada de clausura de las tres ferias, del polo completo. Para todas las partes es importante la reapertura en condiciones distintas, que fue lo que también me planteó el gobernador. La fiscal comunicó que, sobre la base del trabajo conjunto de los tres estamentos del Estado iba a evaluar situación y solicitar al juez en el mediato plazo el levantamiento preventivo de la clausura sobre la base del cumplimiento de extremos que aún no se conocen porque no está el escrito. Esperemos que el juez esté en condiciones de tomar una decisión la semana que viene.

—¿Cuál fue la postura de los feriantes?

—Los feriantes viven una situación muy angustiante. Hoy había nueve representantes de las tres ferias y los distintos roles que hay, como puesteros, carreros y quienes brindan otros servicios. Estaban muy agradecidos del ámbito que se había generado, el cual se dio con mucho respeto y asumieron el compromiso de cumplir con lo que se acuerde. La fiscal explicó que solicitó la clausura para seguir investigando y no se cometan más delitos, pero también entendió que todos queremos que la investigación continúe, pero con la feria funcionando. Ahora se acordó este compás de espera hasta el pedido de levantamiento por parte de la fiscal que llegó producto de un excelente ambiente propuesto por Otermín.