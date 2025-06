A través una carta dirigida los trabajadores del hospital Garrahan que se encuentran en pie de lucha por reclamos salariales el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo mendocino Marcelo Colombo y el secretario del mismo cuerpo, el obispo Raúl Pizarro, le expresaron “al personal médico y de apoyo” “nuestra cercanía fraterna” y se pusieron a disposición “para extender a través de nuestra voz, un pedido tan justo como impostergable”. En la carta los obispos manifiestan también “nuestra adhesión al pedido que hacen (lo trabajdores) en relación con sus salarios y la situación general de la pediatría en el país”.

El texto se conoció mientras el presidente Javier Milei se encuentra en Roma donde viajó para reunirse el sábado con el papa León XIV, en lo que será la primera entrevista entre ellos y en la que seguramente el mandatario argentino le extenderá al nuevo pontífice una invitación para visitar el país.

La carta, que surgió como respuesta a los mensajes que los trabajadores del hospital hicieron llegar a los obispos para ponerlos al corriente de la situación, expresa un claro posicionamiento de las autoridades del episcopado católico en defensa de los derechos de las personas y de oposición a las medidas que el gobierno de Javier Milei viene adoptando en el marco del ajuste económico.

El mensaje conocido ahora da continuidad a un documento del pasado 30 de mayo en el cual la Comisión Ejecutiva hizo un fuerte reclamo señalando que “las personas con discapacidad no pueden esperar”.

Recordando que “Jesús dice claramente en el evangelio que no quedará sin recompensa el que atienda a alguno de los pequeños” los obispos Colombo y Pizarro señalan ahora que “para nosotros los cristianos la prioridad de los niños y de los que sufren, junto a los pobres, es un mandato sagrado”.

Y reconocen a quienes trabajan en el Garrahan que “ustedes atienden cotidianamente la dolorosa combinación de estas realidades y eso los hace particularmente valiosos para quienes nos llamamos cristianos”. Por eso, dicen los obispos que son autoridad en la Conferencia Epsicopal Argentina, “estamos seguros de que Dios, que es fiel a su palabra, los ha recompensado innumerables veces por el servicio que prestan en situaciones límites”.

Pero al mismo tiempo los obispos manifestan su “perplejidad” por el momento que se está atravesando en la Argentina. “¿Qué nos ha pasado como sociedad que nos hemos vuelto insensibles al dolor de los más vulnerables: los niños y las personas con discapacidad?” se preguntan elevando el cuestionamiento más allá del conflicto particular en torno a la situación del hospital Garrahan. “¿Cómo podemos decir que valoramos toda vida y queremos defenderla cuando está amenazada si no priorizamos a quienes cuidan la vida en todas sus formas?”, reafirman. Pero aún más allá Colombo y Pizarro se preguntan “¿Qué tipo de sociedad y de gobierno son capaces de no valorar adecuadamente la misión de los médicos?”.

La carta de las autoridades de la Conferencia Episcopal finaliza reiterando “nuestra cercanía fraterna”, poniéndose a disposición de los trabajadores que demandan por sus derechos “para extender a través de nuestra voz, un pedido tan justo como impostergable” al mismo tiempo que les hacen llegar su abrazo y bendición.

