La versión tan debatida en acción real del clásico de Disney, Blancanieves, protagonizada por Rachel Zegler, ha encontrado su nuevo hogar en Disney+. Tras un paso por los cines que no cumplió con las expectativas, la película se estrenará en la plataforma el 11 de junio de este año. Este movimiento estratégico del gigante del entretenimiento busca redescubrir el valor de la cinta, a pesar de que las cifras iniciales fueron desalentadoras.

Las declaraciones de Zegler sobre su papel y la controversia

Desde el anuncio de su producción, Blancanieves ha estado en el ojo del huracán. Rachel Zegler, conocida por su papel en West Side Story, fue elegida para interpretar a la icónica princesa. Sin embargo, sus declaraciones públicas sobre el personaje, a menudo críticas, generaron polémica. En una entrevista, Zegler habló sobre la importancia de modernizar la narrativa de Blancanieves, señalando que no se trataba solo de encontrar a su príncipe. Esto provocó debates entre los fanáticos más puristas.

El desempeño en taquilla y el potencial en streaming

La película, dirigida por Marc Webb, debutó en los cines con una recaudación nacional de 43 millones de dólares, una cifra que estuvo por debajo de lo esperado para un proyecto de tal envergadura. A nivel mundial, alcanzó los 205.5 millones. Aun así, el historial de éxitos de Disney+ sugiere que el streaming podría ser el salvavidas de Blancanieves.

El nuevo enfoque musical

Uno de los aspectos más destacados de la nueva versión de Blancanieves es su banda sonora. A cargo de Benj Pasek y Justin Paul, compositores ganadores de un Oscar por La La Land, el filme presenta una dinámica combinación de clásicos atemporales y melodías contemporáneas diseñadas para conectar con el público moderno. Canciones como Waiting on a Wish se suman al repertorio de Whistle While You Work y Heigh-Ho, añadiendo frescura al legado musical.

El impacto en Disney+ y las expectativas futuras

La plataforma Disney+ será el escenario donde Blancanieves podrá demostrar si realmente puede conectar con las audiencias modernas o si permanecerá como una polémica más en el universo de los remakes. El destino de Zegler y compañía está ahora en manos del público de streaming, para quienes el carisma de la actriz principal y el renovado enfoque musical podrían ser clave para la redención de la película. Siguiendo la estrategia habitual de la compañía, el rendimiento en esta plataforma podría determinar futuras secuelas o adaptaciones relacionadas.