El Concejo aprobó en la ultima sesión el proyecto que elimina tasas y reduce costos para taxis y remises. La iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo local, busca aliviar la situación del sector, que viene dando cuenta de las dificultades que afrontan para hacer rentable el servicio. También se modificó la tarifa variable, que ahora podrá oscilar entre un 35% del valor vigente, hacia arriba o hacia abajo, cuando los viajes se soliciten por la aplicación. Sin embargo, no logró los consensos necesarios la iniciativa acercada por Lisandro Cavatorta, del bloque Justicialista, para que los taxistas puedan usar aplicaciones no reguladas sin ser sancionados. “Estamos decepcionados porque era una gran oportunidad, luego de un acuerdo histórico que logramos entre titulares y peones de taxis”, planteó el concejal.

Con el objetivo de “aliviar la estructura de costos del sistema”, el Concejo aprobó el mensaje de la intendencia que planteaba una eliminación de tasas vinculadas a la renovación, adjudicación y transferencias de licencias para taxis y remises. Además, se habilitó que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o la Verificación Técnica Vehicular (VTV) sean los requisitos técnicos de las unidades, en lugar de la verificación realizada en el Centro de Inspección Técnica de Automotores (CITA).

A su vez, se ampliaron las bandas vigentes en la tarifa variable que rigen en el marco de la ordenanza 10.544, que regula el uso de tecnologías en el servicio de taxis y remises. Ahora las tarifas podrán oscilar hasta un 35% hacia arriba y hacia abajo de lo estipulado en el cuadro tarifario vigente, sobre aquellos viajes que sean solicitados por medio de aplicación. “Esta ordenanza no es relato, es decisión política. Porque pensar una movilidad justa, segura y accesible es también cuidar a Rosario”, celebró la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck.

Sin embargo, durante la sesión no prosperó el acuerdo logrado entre los peones y titulares de taxis. La iniciativa, promovida por Cavatorta, apuntaba a destrabar el uso de aplicaciones no reguladas en la ciudad para la captación de viajes, sin que el municipio pueda aplicar sanciones. Además, se establecían otros aspectos, como zonas de exclusividad para los taxis a lo largo y ancho de la ciudad. El acuerdo fue un capítulo más de una saga de reuniones y proyectos que tienen el mismo objetivo: que el sistema de taxis siga en pie en un contexto económico desfavorable para el sector, donde la competencia con aplicaciones como Uber y Didi, que ofrecen tarifas muy inferiores, se hace inviable.

“Se incorporaron dos puntos que no eran los más importantes del acuerdo que nosotros habíamos logrado. Por un lado la eliminación de costos para el sector, que ya se venía trabajando, y por otro la quita de la verificación municipal por medio del CITA”, detalló Cavatorta a Rosario/12. “Estamos decepcionados porque era una gran oportunidad, luego de un acuerdo histórico que logramos entre titulares y peones de taxis. El pedido concreto era que no los sancionen cuando utilicen cualquier aplicación que usen. Pero nada de eso se discutió”, añadió.

Para el concejal, en un contexto de profunda crisis para el sector, el Concejo “sigue discutiendo lo mismo”, sin abordar los temas de fondo que hacen a la problemática. “Creemos que este acuerdo era un aporte para que esos dos universos convivan. Pueden hacerlo, porque hay un sector que sigue tomando taxis en la vía pública, mientras que los ciudadanos más jóvenes tienen incorporadas en su vida cotidiana esta aplicación. El acuerdo abordaba puntos para que, en ambos casos, se proteja al taxista”, expresó y agregó: “Era un paso histórico donde peones y titulares habían dejado asentado su consenso para poder trabajar con cualquier aplicación”.

En ese marco, el concejal del bloque Justicialista apuntó contra el gobierno local. “Esta administración no da las batallas por miedo a los costos. Así hace con todo. El intendente lo que no puede controlar lo cierra, no lo aborda. Hoy cada vez hay más gente usando aplicaciones y no lo discutimos”, sostuvo. Y llamó a discutir los cambios culturales de la gente que vive en la ciudad: “La política tiene gobernar con la realidad, no con lo que cree. En el sistema de taxis de hoy se están fundiendo todas las partes y, en la sesión del jueves, no se le dio ningún beneficio a los peones del taxi y apenas un poco a los titulares”.