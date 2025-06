Franco Mastantuono atravesó las 72 horas más trepidantes de su corta vida de adolescente. El jueves debutó en la Selección Argentina y se transformó en el jugador más joven que se calzó la gloriosa casaca celeste y blanca en un partido por los puntos en 123 años de historia. El domingo quedó cerrada su venta al Real Madrid por 45 millones de euros limpios para River: el pase más caro de todos los tiempos del fútbol argentino. A la edad en la que Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi hicieron su triunfal aparición en el fútbol del mundo y en la que el español Lamine Yamal se aproxima a ser el mejor jugador del planeta, Mastantuono llega a los dos destinos más ansiados: la Selección campeona del mundo y el equipo más poderoso de todos.

Casi en paralelo con estos sucesos que podrían quitar a cualquiera de su eje, empezaron a escucharse voces apresuradas. Que ya lo instalan a Mastantuono como el seguro heredero de Messi en la Selección y le garantizan un puesto en el plantel que dentro de un año exacto encarará la defensa del título del mundo. Todo está por verse y todo en verdad puede pasar. Pero es un error cargarle tanto la mochila a un muchacho que debió crecer de golpe y que todavía no ha cumplido 18 años. Es lógico que a un futbolista de sus condiciones se le ponga un techo tan alto. Mastantuono tiene con qué responder. Pero el salto es demasiado grande. Tan grande como el riesgo de una decepción.

Mastantuono deberá evolucionar muchísimo antes de soportar una comparación con Messi y de ser todo lo que dicen que será. Hasta es muy posible que en sus primeros tiempos en el Real Madrid juegue mas bien poco y se lo haga macerar en los entrenamientos en busca de su mejor condición física y de una inevitable adaptación técnica y táctica. Nadie sabe todavía que es lo que pretende de él Xabi Alonso, el nuevo entrenador de la Casa Blanca, como quiere hacerlo jugar y donde, si es que quiere hacerlo jugar. Mastantuono llegará al Madrid con sus 18 años recién cumplidos y como una apuesta multimillonaria con más futuro que presente. Tal vez resulte, tal vez no, tal vez haya que esperarlo, tal vez no le den tiempo. La exigencia no hace concesiones, suele ser terminal.

Pero el fútbol argentino vive apurado. Y ya le busca heredero a Messi antes de que Messi se baje de su trono. Mastantuono va camino de ser un jugador esencial para la Selección. Pero no lo será ahora y acaso lo sea luego del Mundial del año que viene. Para entrar en la lista definitiva, deberían darle una cantidad de minutos en el Real Madrid que nadie asegura que vaya a tener. Por eso, lo mejor es dejarlo tranquilo al pibe y no saturarlo con exigencias desmedidas. Le sobran condiciones para triunfar con las dos casacas. Y para llegar a ser uno de los grandes del fútbol del mundo. Pero también puede quedarse en el camino. A no olvidarlo: todavía no tiene 18 años. A la edad en que la mayoría de los adolescentes empieza a recorrer su camino, él ya anda por la vida escuchando ovaciones y haciéndose el destino.