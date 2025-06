Blake Lively se ha consolidado como una figura destacada del cine actual gracias a su versatilidad en diversos géneros. Desde sus inicios en The Sisterhood of the Traveling Pants hasta su reconocimiento en Hollywood, Lively ha demostrado su habilidad para evolucionar y destacar en películas de acción, drama, comedia y otros formatos. A lo largo de su carrera, su nombre se ha asociado con talento y profesionalismo, manteniéndose en la cima de la industria cinematográfica.

Papeles que redefinieron su carrera

Uno de los papeles más significativos de Lively fue en The Age of Adaline, donde interpretó a una mujer que deja de envejecer tras un accidente misterioso. Este papel la posicionó como una actriz capaz de sostener el peso emocional de una narrativa compleja, explorando temas como la soledad y el paso del tiempo. De igual modo, su participación en The Rhythm Section le mereció elogios por su interpretación de Stephanie Patrick, una mujer que busca venganza tras la muerte de su familia en un atentado terrorista.

En It Ends with Us, adaptación de la novela de Colleen Hoover, Lively destaca nuevamente pese a las críticas mixtas y las controversias con el director Justin Baldoni. La película logró un éxito comercial, recaudando $351 millones, lo que evidencia su poder de convocatoria. La carrera de Lively no ha estado libre de desafíos y polémicas. Durante el rodaje de It Ends with Us, la actriz interpuso una demanda por acoso contra su compañero de reparto y director Justin Baldoni.

Colaboraciones y logros destacados

Lively también ha sobresalido en papeles secundarios memorables. En Deadpool & Wolverine, aunque su aparición como Lady Deadpool es breve, consigue captar la atención del público. Esta producción se transformó en un fenómeno taquillero, con recaudaciones superiores a los mil millones de dólares.

Another Simple Favor marca el retorno de Lively al género noir junto a Anna Kendrick. Si bien el filme no supera en tensión a su predecesor, mantiene su éxito. Con una química en pantalla evidente y un giro argumental inesperado, ambas actrices logran sostener el interés del espectador. Además, Savages, dirigida por Oliver Stone, presentó a Lively como parte de un triángulo amoroso con un desenlace perturbador y controvertido. Aunque no fue un éxito masivo, su interpretación auténtica y audaz recibió críticas favorables.

A través de los altibajos de su trayectoria, Blake Lively ha mantenido una presencia constante en la industria del entretenimiento. Con una combinación de talento natural y una ética de trabajo incansable, su legado sigue creciendo e inspirando a nuevas generaciones de actores y espectadores. Su capacidad para reinventarse y asumir riesgos ha consolidado su lugar como una de las actrices más influyentes de su generación.