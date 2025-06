El director y guionista James Gunn ha revelado en exclusiva que la superheroína Wonder Woman tendrá una nueva película como parte del renovado Universo DC, que él lidera junto a Peter Safran. Este anuncio se produce mientras Gunn supervisa el ambicioso Capítulo 1: Dioses y Monstruos, una serie de películas y series que prometen renovar las historias de los icónicos personajes de los cómics de DC. Aunque aún no se han confirmado el reparto ni los detalles del guion, se sabe que el proyecto está en pleno desarrollo.

James Gunn anticipa una nueva era para el Universo DC mediante una serie de proyectos cinematográficos diseñados para establecer una estructura independiente pero interconectada. Según Gunn, la mayor parte del trabajo actual se centra no solo en películas independientes, como la nueva Superman, sino también en una narrativa global que unirá a los personajes.

Un proyecto cinematográfico sin precedentes

La transición a un renovado Universo DC también incluye diversos proyectos como Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow y The Batman. Sin embargo, el anuncio de una película de Wonder Woman marca un punto crucial, dado que Gunn reveló que la heroína interpretará un rol esencial en el nuevo capítulo.

En sus declaraciones, Gunn insistió en que la película de Wonder Woman se encuentra en fase de desarrollo de guion, asegurando que es una prioridad para el futuro inmediato de DC. Esta noticia confirma que Wonder Woman jugará un papel fundamental en el nuevo universo, en consonancia con otras figuras destacadas como Superman y Batman.

Estrategia de reinvención del Universo DC

A diferencia de etapas anteriores, el nuevo enfoque busca no solo atraer a los fieles seguidores de los cómics, sino también llegar a un público más amplio, incluyendo a quienes no estén familiarizados con el vasto legado de DC. Gunn destacó que busca crear historias que sean autoconclusivas, permitiendo que cada película o serie pueda disfrutarse sin necesidad de haber visto entregas anteriores.

Si bien aún no está confirmado si Gal Gadot volverá a ponerse el traje de Wonder Woman o si el personaje tendrá un nuevo rostro, lo cierto es que mientras aguardamos novedades sobre su futuro, el universo de DC comenzará a tomar forma muy pronto. El próximo 10 de julio llegará Superman, el primer gran paso de esta renovada franquicia, con David Corenswet como el Hombre de Acero, acompañado por Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi y Nathan Fillion.

Según adelantó James Gunn, esta versión evitará relatar nuevamente los orígenes del héroe y nos sumergirá directamente en una etapa avanzada de su vida, donde Superman ya es una figura establecida, Lois Lane conoce su identidad y Lex Luthor mantiene su hostilidad desde el comienzo. Una apuesta fresca que busca reimaginar al icónico personaje bajo una óptica contemporánea.